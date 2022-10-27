Штрафы до 10 миллионов - пропаганду ЛГБТ и педофилии запретили не по-детски

Это самый массовый по числу соавторов проект. Напомним, что в его разработке приняли участие почти 400 депутатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это самый массовый по числу соавторов проект. Напомним, что в его разработке приняли участие почти 400 депутатов (всего в Думе заседает 450). Исходя только из этого можно предположить, что не будет никаких загвоздок и во втором и третьем чтении. Хотя спикер Вячеслав Володин намекнул, что могут быть и некоторые ужесточения в документе в ходе его прохождения через парламент.

Речь в законодательной инициативе идет о полном запрете пропаганды (считай упоминании) ЛГБТ, педофилии и об ужесточении наказаний за нее. Как только пакет поправок будет принят, демонстрация чего-либо из этой тематики, либо же обсуждение и тем более побуждение к смене пола, будет караться жесткими штрафами. Ограничения коснутся СМИ, интернета, книг, кино, рекламы, личных страниц в соцсетях. Всего, что демонстрируется в открытом доступе! Причем штрафы станут рекордными за все историю Административного кодекса (см. таблицу).

Напомним, что с 2013 года в России действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», где уже прописаны запреты на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. Так же за это предусмотрены и штрафы. Именно в эти законы и планируется внести поправки. А именно:

- Добавляется два новых пункта «о пропаганде педофилии» и «о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и/или предпочтения/способе смены пола».

- Пропаганда среди несовершеннолетних, а так же с использованием интернета или СМИ будет считаться отягчающим обстоятельством.

- Кроме того законодатели хотят ужесточить требования к рекламе, ввести дополнительные барьеры (возможно платную подписку) к контенту «18+»

ШТРАФЫ:

За пропаганду ЛГБТ

- от 50 000 до 400 000 для физического лица

- от 100 000 до 800 000 для должностного лица

- от 800 000 до 5 млн. и/или приостановление деятельности на срок до 3-х месяцев для юр.лица

За пропаганду педофилии

- от 200 000 до 800 000 — для физического лица

- от 400 000 до 2 млн. для должностного

- от 1 млн. до 10 млн. и/или приостановление деятельности на срок до 3-х месяцев длят юр.лица

Для иностранцев и иностранных юридических лиц санкции еще более серьезные, вплоть до выдворения из России.