На Ходынке открылся хлебозавод под девизом: "Я помню все твои трещинки"

В хлебозаводе номер пять откроется центр изучения конструктивизма Фото: Иван МАКЕЕВ

На Пресне скоро появится новое культурное пространство. В хлебозаводе номер пять откроется центр изучения конструктивизма. Цилиндрическое здание на Ходынской улице, 2 с выложенной красным кирпичом надписью "5 Хлебозавод" не потерялось в обрамлении узких, как лезвия, высоток.

Вчера новую локацию журналистам представила команда в стильных пекарских фартуках с надписью "Зотов".

- "Зотов" - хорошее, звучное название. Мы понимали, что не можем назвать это место просто "Хлебозавод" или ХЗ, - рассказала гендиректор нового центра Татьяна Филиппова.

Вчера журналистам представили новую локацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Василий Зотов - человек и хлебопек нашей страны. Он руководил процессом организации хлебопечения Моспотребсоюза, а впоследствии стал наркомом пищевой промышленности. Именно при нем в стране появилось пять круглых хлебозаводов, разработанных по революционному проекту инженера Марсакова. До того времени имелись только мини-пекарни, а дело по созданию завода-гиганта осложнялось тем, что такое сооружение заняло бы слишком большую площадь. Георгий Марсаков предложил инновативный подход: его пекарня была компактной, благодаря цилиндрической форме: продукты поставлялись в нижнюю часть, оттуда на лифте поднимались на самый верх и далее на кольцевом конвейере продукция двигалась от этапа к этапу. Несмотря на присвоенный пятый номер, завод стал первым такого рода и получил имя в честь Василия Зотова. Он был построен в 1931, благополучно проработал до 2006 года, попутно получив статус памятника архитектуры, а с 2018 года и по сей день здесь велись работы по реставрации и приспособлению здания под культурно-образовательный центр.

На Пресне скоро появится новое культурное пространство Фото: Иван МАКЕЕВ

В "Зотове" четыре этажа. На первом расположилось кафе и место для современного искусства. Второй и третий приспособлены для самых капризных выставок музейного формата. И, наконец, четвертый этаж - это место лектория двух кинотеатров: "Черного" и "Красного" на сорок пять мест каждый. (За кинопрограмму отвечает киновед Полина Прибыткова, в прошлом - руководитель отдела спецпроектов Госфильмофонда России).

Несмотря на промышленный статус здания, находясь находясь внутри, чувствуешь себя как в кают-компании огромного корабля: здесь полно света и вообще довольно уютно.

Культурный центр "Зотов" был "проектом мечты" известного архитектора и главы архбюро "СПИЧ" Сергея Чобана.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сам автор о своем детище рассказывал по зуму. По его словам, концепция нового культпространства напоминает "слоеный пирог". Архитектор не ставил задачу показать здание в первоначальном виде, таким, каким оно было в тридцатые годы: он хотел проследить жизнь памятника во времени. Для достижения этой идеи нужно было сохранить все: и одинокую, как вставной зуб, плитку, и выбоины в кафеле; и грудастую красавицу с хлебом-солью, намалеванную на стене безымянным художником-оформителем.

- Нам дорого и то, что вот здесь плиточка кривая и уложена с несоблюдением шва, и что вот тут художник, который рисовал красавицу на стене, нечаянно мазнул черной краской, - постоянно подчеркивала в ходе экскурсии соавтор проекта Алина Гарновская.

В целом, получилось необычное обшарпэ под девизом "Я помню все твои трещинки, ага, ага".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Говорят, что концепцию мастера не все оценили и, например, члены комиссии по приемке долго не понимали, почему нужно было непременно сохранять старый кафель на лестничных площадках, если можно было купить точно такой же новый и не заморачиваться с каким-то мерцанием: тут есть, там нет. А еще главред известной газеты по искусству вслух выразила мысль, что "уникальная концепция" перерожденного хлебозавода ей что-то напоминает, уж не концепцию ли голландского архитектора Рема Колхаса, релизованную в центре "Гараж".

Кажется, Сергей Чобан немножко пообиделся и ответил, что если чем и вдохновлялся, то не "Гаражом", а петербургским двором, в котором рос; что все нормальные люди чувствительны к слоям истории; и что значение Хлебозавода, несомненно, выше, чем "Гаража".

Оценить масштаб творческой мысли широкая публика сможет только через месяц. Открытие центра запланировано на 23 ноября. В этот день запускаются кинотеатры, в лектории пройдет презентация новой книги об архитекторе Борисе Иофане, а также откроется выставка "1922. Конструктивим. Начало", которую Чобан интригующе охарактеризовал, как нечто потрясающее "музейного уровня".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оснований не верить нет, ведь в ходе реконструкции "Зотов" круто оснастили в техническом плане. На этажах подняли полы, коммуникации разместили внутри и добились идеальной циркуляции воздуха, который поступает из решеток в полу и межоконного пространства, а после - уходит наверх. Благодаря правильному инженерному решению, в залах на втором и третьем этаже будет поддерживаться температура 22 градуса и 45 процентов влажности, так что выставлять можно будет самые капризные произведения искусства, включая графику (многочисленные окна, расположенные по кругу, закроются блэкаут-шторами, не пропускающими свет).

В какую копеечку все это влетело - секрет. Здание находится в собственности ВТБ-банка и аттракцион неслыханной щедрости происходил за его счет. Центр и далее будет развиватьсяя как филантропический проект банка по сохранению авангарда в искусстве, но партнерами центра "Зотов" уже вытупили такие серьезные институции как Третьяковка и музей имени Щусева.