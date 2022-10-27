Константин Богомолов станет свидетелем обвинения по «делу Собчак»

Богомолов в «деле Собчак» станет свидетелем обвинения - это неприятная, но обязательная формальность Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока в Москве следователи раскручивают уголовное дело о вымогательстве у госкорпорации «Ростех» с участием сотрудников Ксении Собчак, сама она уже за границей. Накануне в Сети появилось видео, на котором журналистка в неброской одежде пешком пересекает белорусско-литовскую границу. При этом россиянам въезд в страну закрыт, но Собчак, по данным литовских чиновников, предъявила пограничникам израильский, а не российский паспорт.

Между тем, в России пока находятся все близкие Ксении Анатольевны: её мама Людмила Нарусова, сын Платон, муж Константин Богомолов. Именно последнему выпала участь принимать в загородном доме силовиков, которые вчера утром нагрянули с обыском. И на этом, как считают эксперты, роль Богомолова в «деле Собчак» не закончится: он станет… свидетелем обвинения - это неприятная, но обязательная формальность.

- Его непременно допросят, чтобы получить характеристику супруги, - пояснил KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Впрочем, режиссер может воспользоваться 51-й статьей Конституции, которая даёт возможность не свидетельствовать против себя и своих близких. Не думаю, что супруг будет давать компрометирующие показания против Ксении, но его показания в любом случае будут использованы в суде, даже несмотря на родственные связи. Дело в том, что сторона обвинения вносит свидетеля в свои списки по характеризующим материалам.

Тем временем, информация о статусе Ксении Собчак в громком деле пока противоречивая. Официально никаких заявлений о том, что ведущая является подозреваемой, не поступало. Однако, источники СМИ уверяют, что это так и есть.

Напомним, по версии следствия, экс-главред журнала «Tatler» Ариан Романовский и помощник Собчак Кирилл Суханов создали телеграм-канал «Тушите Свет», где появилась некая негативная публикация о топ-сотруднике «Ростеха». После чего главе госкорпорации Сергею Чемезову поступило предложение: молодые люди за определенную плату пообещали удалить сообщение и впредь поставить «блок на негатив» (то есть, не публиковать на этом канале плохих статей про него и сотрудников). Тут же озвучили и стоимость услуги - 11 млн рублей. Подельников взяли при передаче задатка в одном из московских ресторанов, сейчас они заключены под стражу.