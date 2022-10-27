Дмитрий Песков: У наших спортсменов должна быть возможность не терять квалификацию и продолжать карьеру

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 октября, ваш покорный слуга предложил обсудить на брифинге в Кремле не совсем обычную тему…

… - Дмитрий Сергеевич, может быть, сейчас не время такие вопросы задавать, и тем не менее. Пришла новость, что наших волейболистов не допустили к олимпийскому квалификационному турниру. То есть, пока мы на Олимпиаду в 2024-м можем не попасть. Просто я сейчас только что разговаривал с нашей прославленной волейболисткой Екатериной Гамовой, она говорит, что, в принципе, можно и подождать - надежда на то, что ситуация изменится в лучшую сторону, остается. А почему бы в масштабах, допустим, БРИКС (это обсуждается уже давно) какие-то свои Игры не провести?

Прежде чем ответить на этот вопрос, пресс-секретарь сделал журналисту «Комсомольской правды» замечание:

- Саша, вы чаще всего сейчас стали задавать вопросы, которые не имеют отношения к президентской тематике.

Затем Дмитрий Сергеевич все же ответил, и довольно подробно, непосредственно на заданный вопрос:

- Но, тем не менее, я хочу вам напомнить, что, действительно, неоднократно это заявлялось нашим Министерством спорта, что речь идет о подготовке целой серии мероприятий (как внутрироссийских соревнований для профессиональных спортсменов, так и - в формате тех организаций, в которых Россия имеет своих партнеров и союзников). С тем, чтобы дать возможность нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру.

Над этим работает наш Минспорт, поэтому все меры, которые могут приниматься, они принимаются.

- Спасибо, - поблагодарил я официального представителя Кремля. - Извините, я учту ваши замечания.