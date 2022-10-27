Минобороны России уничтожило в Павлограде завод по производству ракетного топлива и взрывчатки

Согласно свежей сводке Минобороны России ситуация с веерными отключениями электроэнергии на военных объектах Украины будет развиваться Фото: REUTERS

Прямо сейчас в Киеве «Калибры» и Герани выбивают огневые точки противника и другую военную инфраструктуру. Вой от этого в сети громче, чем звук сирен в украинских городах. Жителям можно посоветовать лишь держаться подальше от всего камуфлированного и требовать от киевского режима незамедлительной капитуляции.

И согласно свежей сводке Минобороны России ситуация с веерными отключениями электроэнергии на военных объектах Украины будет развиваться.

По данным, что прозвучали на прошедшем брифинге Минобороны ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: четыре пункта управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах.

«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ», - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Можно предположить, что ликвидация данной цели как-то связано с производством украинско-американской "грязной бомбы".

Генерал-лейтенант также сообщил потери ВСУ в районе проведения специальной военной операции: на Купянском направлении противник пытался атаковать двумя ротными тактическими группами, но лишь потерял до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, на Красно-Лиманском направлении атака ВСУ на Червонопоповку обошлась в 120 солдат, а на Николаево-Криворожском полегло порядка 60-ти украинских военных.

С ними были уничтожены танки и бронемашины.

В небе тоже порядок: в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 4 беспилотника и 6 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

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