Почему США испугались вводить слишком низкий потолок цен на российскую нефть

Никак не определятся лидеры «недружественных стран», как лучше навредить России с продажей нефти и газа. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Никак не определятся лидеры «недружественных стран», как лучше навредить России с продажей нефти и газа. Начали с объявления эмбарго на продажу сырой нефти морским путем. Оно должно вступить в силу с 5 декабря. А эмбарго на продажу нефтепродуктов - с февраля 2023 года.

Однако этого мало: западные партнеры уверены, что нужно установить потолок цен на нефть, чтобы уменьшить доходы России от экспорта. Не так давно министр финансов США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что российская нефть должна стоить $60 за баррель.

Прошло две недели и в администрации Байдена решили пересмотреть возможные условия в сторону смягчения, то бишь повышения потолка. Слишком уж много недовольных. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

- Власти США были вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, - пишет издание.

Иными словами, многие эксперты и покупатели российской нефти недовольны возможным потолком в $60. А что если РФ вообще откажется продавать «черное золото» за такие копейки?

В том, что ценовой лимит все-таки установят, директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович уверен на 100%. Вопрос в самой цене, от которой зависят не только экспортные доходы России, но и состояние мирового нефтяного рынка.

- Их намерение повысить потолок - сигнал позитивный, - объясняет Георгий Остапкович. – И он, скорее всего, будет в итоге выше 60 долларов за баррель. Возможно, 70. И это неплохо для нас. Те же Индия и Китай сейчас берут нашу нефть примерно по такой цене. Она вполне удовлетворительная для России, потому что для наполнения бюджета нам нужно 44,2 доллара. Остальное мы отправляем в резервный фонд. До начала декабря мы их окончательное решение услышим.

К слову, во время сегодняшнего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку глава «Роснефти» Игорь Сечин тоже коснулся потолка. И заявил, что «по сути, введение потолков — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета».

- То есть идея заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным», - подчеркнул Сечин. – Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются. Хотя в Европе ряд экспертов и политиков давно уже говорят, что США наживаются на проблемах своих союзников. Цены на газ в США в пять раз ниже, чем в Европе.