В Государственной сельхозакадемии имени профессора И. И. Иванова в Курске открыли образовательный центр

На фото Образовательный центр расположен в одной из аудиторий академии. Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 октября в Курской Государственной сельхозакадемии имени профессора И. И. Иванова произошло знаменательное как для студентов, так и для преподавателей этого вуза событие. Здесь открылся образовательный центр компании «ФосАгро».

Это уже седьмой по счету центр подобного рода в российских вузах. Первый был открыт в конце 2018 года. А до конца года свои двери распахнут еще четыре - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Пензе.

Здесь есть все необходимое для получения будущими аграриями передовых знаний — от суперсовременных моноблоков до образцов лучших удобрений, которые сегодня используют ведущие агрокомпании мира. Но самый весомый компонент — это, конечно же, возможность получить необходимые знания, что называется, из первых уст. Лекции здесь читают как онлайн, так и очно ведущие российские ученые и практики АПК.

Значимость подобных классов для российских аграрных вузов отметили и преподаватели, и студенты. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приветствовал открытие образовательного центра заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов:

- Сегодняшнее мероприятие – это еще один шаг на пути движения вперед наших вузов. Хотел бы высказать признательность руководству компании «ФосАгро», которое ведет системную работу в этом направлении. Надеюсь, что наше партнерство продолжится, и мы будем готовить квалифицированные кадры в современных аудиториях. Сегодня у нас есть возможность доказать, что мы можем обеспечить и продовольственную, и экономическую безопасность страны. В добрый путь, новых знаний, а преподавателям – хороших студентов!

Директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин выразил надежду, что такие классы будут открыты во всех аграрных университетах страны:

- Ни для кого не секрет, что сельское хозяйство является одной из самых инновационных отраслей. Современный АПК невозможно представить без эффективных систем минерального питания и защиты растений, без активного внедрения цифровых технологий. И конечно, все это мы хотим донести до студентов и преподавателей. В этом году в России собрано 150 миллионов тонн зерна, это рекорд. Но этот высочайший уровень невозможно поддерживать без инноваций и без знаний. В линейке нашей продукции более 50 марок минеральных удобрений, в том числе содержащие полезные для здоровья растений мезо и микроэлементы и мы, естественно, хотим поделиться со студентами, преподавателями и сельхозтоваропроизводителями накопленными знаниями по их эффективному применению.

К слову, портфель оцифрованных лекций программы «От руды до еды» (именно так называется проект) включает в себя уже более 180 штук, которые транслируют студентам российских вузов еженедельно.

- Современные выпускники аграрных вузов должны располагать самыми передовыми знаниями, - отмечает Павел Долгушкин, руководитель кросс-функциональных проектов АО «Апатит». - Наш главный образовательный центр находится в Российском государственном аграрном университете имени Н. А. Тимирязева. Там на площади 300 квадратных метров расположено несколько локаций, есть зоны мастер-классов и библиотеки. В Курске мы открываем один из уютнейших классов, который мы наполнили всем необходимым оборудованием. Здесь есть все для получения современных знаний.

Лекции будут проходить как онлайн, так и в очном формате. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Павел Долгушкин отметил, что куряне уже достаточно давно вошли в число слушателей онлайн-лекций проекта «ФосАгро»:

- Здесь очень хорошая заинтересованность, вовлеченность и студентов, и преподавателей.

В свою очередь врио ректора ФГБОУ ВО Курская ГСХА, кандидат экономический наук Алекасндр Мусьял выразил благодарность учредителю вуза – Министерству сельского хозяйства РФ и компании «ФосАгро» за возможность дальнейшего расширения спектра знаний для студентов и преподавателей академии:

- Такой неравнодушный подход к образованию позволит нам продолжить наше дальнейшее развитие. Сегодня очень важный и знаковый день. Совместно с компаний «ФосАгро» мы открываем новую, современную аудитории, в которой будут получать самые необходимые знания студенты аграрных специальностей Курской государственной сельхозакадемии. Задача, которую ставит Министерство образования, - чтобы обучение было практикоориентированным, является приоритетной для нас. Большое спасибо за меры поддержки и финансовую помощь, которую оказывают аграрным вузам. Для нас это очень важно. Я уверен, что наша совместная плодотворная работа продолжится.