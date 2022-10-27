Единство ЕС трещит по швам: лидеры Европы перессорились из-за кризиса и Украины

Макрон и Шольц демонстрируют единство перед камерами, но разногласия на полюсах Евросоюза постепенно нарастают... Фото: REUTERS

Локомотивы Европейского союза - Германия, Франция и Италия, доселе тащившие за собой в единой связке все остальное сообщество, грозят разъехаться по разным путям. А их машинисты - канцлер Шольц, президент Макрон и премьер Мелони - уже чуть ли не в открытую обвиняют коллег в лицемерии и неуважении.

Авторитетное американское издание Politico опубликовало две обширных статьи, посвященные растущим разногласиям между Берлином, Парижем и Римом по ключевым вопросам политической и экономической повестки дня: событиям вокруг Украины, расходам на оборону, катастрофической ситуации с ростом цен на энергоносители, отношениям с Китаем. Это привело к трещинам в европейском единстве как раз тогда, когда оно требуется больше всего.

МАКРОН ПРОТИВ ШОЛЬЦА

В среду канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. С собой Шольц привез внушительный пул журналистов, которые должны были освещать совместную пресс-конференцию двух лидеров по итогам переговоров. Пресса уже занимала места, как вдруг Елисейский дворец сухо объявил: все отменяется. На политическом языке это означает, что одна из сторон очень недовольна поведением другой.

Что же произошло? Американское издание указывает, что срыв пресс-конференции - лишь видимая верхушка айсберга. На самом деле отношениям между Макроном и Шольцом «давно уже ледяные».

Французы сильно обижаются на то, что Берлин не относится к ним как к близкому партнеру. Например, в Париже были неприятно удивлены, узнав задним числом, что Германия втихую договаривается с внешними поставщиками о снижении цен на энергоносители для себя на общую сумму в 200 миллиардов евро. А для Франции эти цены только растут. Хороши союзнички - за чужой счет согреться хотят!

Претензия номер два: Германия увиливает от подписанных ранее совместных немецко-французских военных проектов. Зато «сепаратно» заключает контракты со странами Восточной Европы в области противовоздушной и противоракетной обороны.

- Ситуация беспрецедентна, - утверждает заместитель руководителя парламентского комитета Франции по обороне Жан-Луи Тьерио. - Напряженность сейчас быстро усиливается. В последние пару месяцев Германия решила остановить работу над (франко-германским. - Ред.) вертолетом Tiger, прекратив совместное патрулирование ВМС. Это смертельный удар!

Наконец, новый повод для раздражения - намерение канцлера Шольца в одиночку отправиться на следующей неделе в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. Во-первых, столь ранний визит как бы «узаконит» третий срок Си, который он получил на недавнем съезде Компартии Китая. А кроме того, считают в Париже, лучше было бы если бы Макрон и Шольц посетили КНР вместе и попозже, «чтобы продемонстрировать европейское единство».

Впрочем, у Берлина свои «терки» с французами. Шольцу не нравится, что Макрон «пытается тянуть одеяло на себя», выставляя свою персону в качестве главного европейского переговорщика с Москвой по Украине. А, мол, такого мандата ему никто не давал.

Промежуточным итогом этих боданий под девизом «Ты меня мало уважаешь!» стала отмена франко-германского заседания кабинета министров, от которого ждали принятия важных решений по выживанию в условиях энергетического кризиса. И что-то подсказывает: это не последняя размолвка между соседями.

Согласно данным издания Politico, Шольцу не нравится, что Макрон «пытается тянуть одеяло на себя», выставляя свою персону в качестве главного европейского переговорщика с Москвой по Украине. Фото: REUTERS

МЕЛОНИ ПРОТИВ МАКРОНА

Между тем, пока Макрон дуется на Шольца, на него самого разобиделась новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони. «Конец франко-итальянской истории любви!» - саркастически замечает Politico.

Первыми оплеухами Париж и Рим обменялись сразу же после прихода Мелони к власти. Во французском правительстве заявили, что поскольку она представляет ультраправые силы, Евросоюзу надо внимательно следить за соблюдением прав и свобод в Италии. Джорджия с ответом не замешкалась.

- Те из-за рубежа, которые говорят, что хотят контролировать Италию, проявляют неуважение не ко мне, а к итальянскому народу, которому не нужно брать уроки, - заявила Мелони, выступая в парламенте.

Французские чиновники не скрывают, что теперь для Парижа открывается еще и «итальянский вопрос». Макрона уже подвергли жесточайшей критике представители левой оппозиции только за то, что он пожал руку Мелони на их недавней встрече в Риме. Два лидера общались в течение часа тет-а-тет. Беседовали на английском языке... Обсуждали Украину, рост инфляции, энергокризис и нелегальную миграцию (ее основные потоки во Францию идут через Италию). Подробности переговоров не приводится, но, как сообщает Politico, они шли весьма нелегко. Французы кратко охарактеризовали их как «требовательные». А вот Мелони прямо заявила, что в дальнейшем будет пристально следить за тем, чтобы «интересы Парижа не превалировали над интересами Италии».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Фото: REUTERS

Вот такую картину представило американское аналитическое издание. Итак, что же мы наблюдаем? В момент, когда Европу сильно припекли трудности, вызванные ее самоубийственной антироссийской политикой, угрозой заметного обнищания миллионов людей, ростом протестных настроений в обществе, фактической сдачей коллективного суверенитета ЕС в угоду США, там, похоже, решили вспомнить о традиционных национальных интересах. По принципу - каждый выживает в одиночку. Руководство Евросоюза в Брюсселе никаких внятных решений по преодолению кризиса предложить не может, продолжая скандировать политические лозунги. В этих условиях в ЕС возник явный вакуум лидерства. На кого же равняться остальным, если главы основных стран переругались и о единстве помалкивают? Да, интеграционная инерция в Европе еще велика, но если принцип «своя рубашка ближе к телу» возобладает, то Европейский союз рискует в этом веке повторить судьбу СССР, прекратив свое существование как геополитическая реальность.