Вячеслав Володин на заседании Думы процитировал опрос KP.RU о необходимости борьбы с гей-пропагандой

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в четверг депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении дополнения к законам о запрете нетрадиционных ценностей. Отныне в России ужесточена ответственность за пропаганду ЛГБТ-отношений, а также вредоносных «гендерных теорий», которые могут вызвать желание у детей сменить пол.

При этом один из соавторов законопроекта, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в ходе обсуждения сослался на публикацию сайта KP.RU:

— «Комсомольская Правда», одно из ведущих изданий, провела опрос — и, надо сказать, 62% участников этого опроса считают, что необходимо вводить уголовное наказание за пропаганду нетрадиционной ориентации; 22% — что необходимо вводить штрафы. Поэтому, коллеги, есть над чем работать до второго чтения [данного закона], — обратился спикер к депутатам.

В тот же день, в четверг, Вячеслав Володин провёл в своём Telegram-канале опрос на другую волнующую многих тему, — «Как вы считаете, создан ли COVID-19 искусственно» (цитируя резонансное исследование зарубежных учёных, допускающих подобную возможность). На момент публикации данной заметки, 94% читателей его канала ответили утвердительно.