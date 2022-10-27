Сплю и вижу, как я ем: россияне рассказали о своих любимых и нелюбимых занятиях

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«Поели - теперь можно и поспать» - эти нехитрые радости, которым предавались жабы в мультфильме «Дюймовочка», очень созвучны большинству россиян. Именно эти занятия они назвали самыми любимыми. Это выяснили эксперты сервиса доставки Delivery Club и исследовательской компании Aventica, опросив 2000 взрослых россиян.

Другое дело – уборка: ее россияне ненавидят больше всего (подробнее см. «Конкретно»). Наводить порядок в доме мы не любим даже больше, чем работать!

- Что касается работы, то тут все сложно. Люди не любят нелюбимую работу. И если работа - это первое, что приходит в голову при вопросе о своем самом нелюбимом занятии, то совершенно точно вам надо задуматься о том, чтобы поменять эту работу как можно скорее. Иначе вам обеспечен невроз и психосоматические расстройства (то есть нарушение работы внутренних органов, обусловленное психогенными факторами, - Ред.), - комментирует психолог Виктория Рябова. - А вот заставить себя полюбить уборку, как ни странно, можно. Вариант первый — добавьте в это занятие творчество: например, ставьте во время уборки любимую музыку или представляйте себя каким-нибудь героем (скажем, Золушкой). Еще хороший способ — разбивать нелюбимое занятие на части. Например, поставьте себе задачу прибраться только в спальной, а кухню отложить на завтра. Еще один вариант — ограничить себя во времени. Например, отведите себе на уборку час или 40 минут, поставьте будильник и остановитесь, как только время закончится. Остальное сделаете на следующий день.

КОНКРЕТНО