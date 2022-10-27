Тина Канделаки поиздевалась над сбежавшей с израильским паспортом Ксенией Собчак

Ксения Собчак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Израильское гражданство Ксении Собчак теперь уже не тайна. Благодаря ему жена Константина Богомолова спокойно прошла границу Литвы с мускулистым красавцем. Меж тем общественность до глубины души возмущена лицемерием звезды. Ведь недавно она кричала, что у нее никогда не было другого паспорта, кроме российского. Не осталась в стороне и Тина Канделаки. Она привела ряд высказываний одиозной блондинки.

Тина Канделаки обнародовала израильский паспорт Ксении Собчак. Теледива опубликовала скан документа в своем Телеграм-канале. И привела громкие заявления Ксении.

"Вам не стыдно врать? У меня никогда не было никакого другого паспорт! Ни до, ни после выборов! Вы на пустом месте придумываете какую то хрень!" - писала Собчак 10 мая 2021 года.

"Мир, который еще вчера был открытым и простым, стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского, и нет других карточек, кроме карт российских банков, которые на сегодня уже нигде не работают", - сокрушалась Ксения в марте 2022 года.

"Все пишут про израильское гражданство, ну я думаю, почему мне бы не сделать пост. Нахожусь в районе Рублево-успенского шоссе. Много лет живу за городом. Место жительство не меняла. В гости приглашать не буду! Шабат шалом из Подмосковья, пошла обедать с сыном. Всем пока!" - говорила Собчак в апреле 2022 года.

Справедливости ради стоит отметить, что у Собчак действительно не было другого гражданства, когда она делала эти заявления. Согласно паспортным данным, израильский документ она получила в сентябре 2022 года.

Израильские документы Ксении Собчак опубликовала в своем телеграм-канале Тина Канделаки.

Однако процедура получения гражданства - процесс небыстрый. Можно предположить, что как раз в марте-апреле была запущена процедура получения гражданства другой страны.

К слову, именно в сентябре появилась информация о том, что Собчак была замечена с мужем, сыном Платоном и бывшим супругом в посольстве Израиля. Но тогда на колкие замечания общественности Ксения лишь хихикала, никак не комментируя ни свое видео у посольства, ни заявления очевидцев.