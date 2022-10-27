Алине Загитовой ограничили выход в эфир шоу «Ледниковый период»

Теперь Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова не будут втроем вести шоу одновременно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние два года обсуждение шоу «Ледниковый период» неотрывно связано с претензиями к ведущим. Зрители регулярно обращают внимание на неуверенность Алины Загитовой в кадре и умение фигуристки странно формулировать вопросы. Сама фигуристка усиленно занимается с педагогом по постановке речи и считает, что проблема в том, что она родилась не в столице.

— И самое важное — я из Ижевска, — подчеркивала девушка. — У меня может быть удмуртская речь. Извините, но вот так вот произошло, так сошлись звезды, что я родилась не в Москве, поэтому, возможно, у меня где-то это проскакивает. Еще раз: говорю, главное – быть самими собими (так и сказала — Авт.).

Кроме того, регулярно подкалывает ведущую «Ледникового периода» и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Чуть ли не через день он говорит о том, что Алине порка взять уроки красноречия именно у него.

— Насколько я знаю, Алина Загитова уже год с кем-то занимается – не знаю, кто это, — говорил Дмитрий. — У меня есть ощущение, что если она делает с кем-то какую-то работу, то ее либо недостаточно, либо это просто не ее. Это как в спорте, когда попадаешь к тренеру и видишь, что у тебя ничего не получается, так и здесь. Безусловно, Алина – талантливая девочка, но ей трудно. Я не очень понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу. Есть методика Светланы Макаровой, которая меня учила. Это лучшая в стране методика. И я могу по ней работать с людьми – и делаю это на лекциях, различных мастер-классах, в учебных заведениях, в компаниях. Мастерство публичного, эфирного выступления, техника речи, работа в команде, умение высказывать мысли так, чтобы вас слушали и понимали. Думаю, два-три занятия у меня – и Загитова заговорит совсем по-другому.

При этом многие считают, что Загитова показывает прогресс. В ее поддержку высказывались Татьяна Навка, Иоланда Чен, Татьяна Анатольевна Тарасова и другие спортивные специалисты.

А вот Илья Авербух, кажется, решил попробовать чуть реже давать в эфир молодую фигуристку и начинающую тележурналистку. Одним из нововведений «Ледникового периода» — наряду со сменой тренеров в командах — стала ротация ведущих. Теперь Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова не будут втроем вести шоу одновременно. Девушки будут выходить в эфир раздельно: один выпуск — Алина, другой — Анна.

— Сейчас шоу — не командный турнир, — пояснил решение продюсер проекта Илья Авербух. — Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой. Технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, было логично, а сейчас, мне кажется, что это тоже логичное решение.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20