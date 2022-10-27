Статистика вероятности выиграть в лотерею помогла повысить уровень безопасности авиаотрасли

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Что общего у сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 и лотерейного бизнеса? Их объединили современные методы математической статистики. Сегодня цифровое моделирование, теория вероятностей и игр, инструменты интерпретации Big Data позволяют использовать данные из различных отраслей экономики для моделирования эксплуатации транспортных средств, например, авиалайнеров.

Подобный подход применила команда магистров и аспирантов МГУ и МАИ* при подготовке к «Авиахакатону 2022», составляя прогноз и искусственно моделируя возможные отказы при эксплуатации легендарного лайнера Ту-144.

Напомним, что Ту-144 был разработан еще в 60-х годах прошлого века, а его испытательный полет 1968 года стал первым в мире полетом сверхзвукового пассажирского самолета. После, лайнер еще долго использовался в коммерческих целях.

При проверке математических гипотез команда столкнулась с проблемой – отсутствием репрезентативной статистики по поломкам и выходу из строя узлов и агрегатов самолета, который совершил последний полет в 1999 году. Было принято решение найти открытые данные за несколько лет в других отраслях, так как математические алгоритмы работают на больших выборках. Для этой задачи идеально подошли опубликованные в открытом доступе тиражи российских лотерей «Столото» и «Национальная лотерея».

Таким образом, если с помощью теории вероятностей и игр стало возможно просчитать вероятность выигрыша в лотерею, то возможно по аналогии просчитать и другие вероятности. В частности, подобными алгоритмами пользуются ученые в самых разнообразных сферах. К примеру, ранее ученые Шеффилдского университета рассчитали, какова вероятность обнаружить во Вселенной планету, похожую на Землю, а исследовали из Италии выяснили, существует ли вероятность возникновения новой пандемии, схожей по масштабам с COVID-19. Подобными алгоритмами пользуются и в авиастроительной сфере. Математические алгоритмы позволяют не просто рассуждать о возможностях, а наглядно демонстрируют сухие факты, которые позволяют ученым совершенствовать свои разработки и правильно выбирать пути развития.

Российский рынок лотерей - очень показательный статистический пример. В прошлом году около 40 млн россиян приобрели хотя бы один лотерейный билет. Аудитория пользователей сопоставима с такими развлекательными сегментами, как рынок аудиокниг, онлайн-кинотеатров, мобильных игр. Благодаря такому охвату социалисты имеют возможность осуществить расчеты с высокой точностью.

Возможность разработки алгоритмов для прогноза эксплуатации Ту-144 на основе BigData лотерейного бизнеса подтвердил эксперт в области математического моделирования, доктор физико-математических наук, доцент кафедры 602 МАИ Сергей Русских. В своем отзыве на работу команды он отметил корректность постановки задачи и что полученные алгоритмы подходят для расчетов авиационных конструкций в условиях циклических нагрузок и определения ресурса критически важных узлов и агрегатов.

По итогам исследования команда МГУ и МАИ пришла к ряду интересных заключений.

Какова вероятность выиграть суперприз?

Как правило, в лотерейных пакетах размер суперприза варьируется от 300 000 рублей до 800 000 000 рублей и зависит от объема тиража лотереи и особенностей ее организации оператором. При этом, ожидаемо, чем крупнее выигрыш, тем больше тираж и тем сложнее этот приз выиграть. Так, исследователи отметили, что вероятность получить суперприз в лотерее «Мечталлион» (100 млн рублей) в 1,9 млрд раз выше вероятности выиграть заявленный суперприз в «Русском лото» (800 млн рублей) и также значительно выше, чем в «Жилищной лотерее» (700 млн рублей).

А что на счет призов малой и средней величины?

Для лотерей с большим тиражом характерна существенная разница между размером суперприза и последующими размерами призов - таким образом, уменьшается размер среднего выигрыша.

Статистика с начала 2022 года показывает, что шансы выиграть 1 млн рублей в «Мечталлионе» выше, чем в других лотереях со средним размером приза. При этом, если речь идет о призах малого размера, то их получить еще проще. Причем чем меньше тираж, тем больше вероятности выигрыша.

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Статистика выигрышей билетов

Выиграть суперприз в один прекрасный день мечтают многие. Но тут статистика вряд ли поможет – все, скорее, зависит от удачи и стечения обстоятельств. А вот небольшие выигрыши в лотерею совсем не редкость. Так, исследователи уверяют, что в лотереях с крупным тиражом вероятность заполучить выигрышный билет довольно высока. Так, в «Мечталлионе» выигрывает каждый третий билет, в «Русском лото» и «Жилищной лотерее» - каждый четвертый.

Отметим, что современные цифровые методики позволяют эффективно использовать Big Data для прогнозирования надежности воздушных судов. На сегодняшний день механизм работы авиаотрасли отлажен как часы, а статистические расчеты и математические алгоритмы помогают сделать полеты еще более надежными и безопасными.

Сейчас работа экспертов продолжается, идут поиски методов решения подобных задач и совершенствование имеющихся статистических моделей, чтобы авиатранспорт по-прежнему оставался самым безопасным в мире.

*Работа проведена коллективом магистров, аспирантов МГУ И МАИ под руководством директора фонда «Наше небо» Алексея Николаева в рамках подготовки к Авиахакатону 2022.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первое послевоенное десятилетие 1950-х заканчивалось стремительным развитием реактивной авиации. Помимо военных разработок, авиаконструкторы уделяли большие внимание и пассажирским моделям самолетов. К тому времени уже были освоены технологии по преодолению звукового барьера, и все возрастающее число пассажирских авиаперевозок ставило перед конструкторами новые задачи по созданию сверхзвуковых пассажирских лайнеров, которые бы могли существенно сократить время в пути, сделать перелеты более доступными и комфортными.

В июле 1963 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров о создании В ОКБ Туполева сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144. Лайнер должен был перевозить 100 пассажиров со скоростью 2 700 км/ч на расстояние 4 500 км. Позже планировалось увеличить расстояние перелетов до 6 500 км.

Молодой коллектив под руководством сына Туполева с энтузиазмом взялся за работу. В результате, всего за пять лет команде удалось не только разработать и создать сверхзвуковой пассажирский лайнер, но и подготовить его к первому полету.

31 декабря 1968 года в 13:25 авиадиспетчеры дали добро на первый взлёт Ту-144. Полет длился 38 минут, а лайнер показал превосходные результаты. Таким образом, это стал первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета.

Интересно, что британско-французский «Конкорд», работа над которым началась намного раньше, совершил первый испытательный полет лишь 2 марта 1969 года.