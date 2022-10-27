Вместо Дани Милохина в пару Евгении Медведевой на «Ледниковом периоде» перепробовали трех актеров. Вот кто они

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Последствия побега Дани Милохина с проекта «Ледниковый период» в Дубай продолжают расхлебывать организаторы и участники шоу. В настоящий момент проходят репетиции и подготовка к съемкам пятого и шестого выпусков шоу, а также усиленный поиск замены блогеру, танцевавшему в паре с Евгенией Медведевой. Не так уж просто оказалось на коротком уведомлении подобрать артиста, готового бросить все и сутками кататься на льду, оттачивая номер.

Как стало известно «КП», организаторы шоу попробовали как минимум три кандидатуры на замену Милохину.

Первым был Дмитрий Миллер — 50-летняя звезда сериала «Светофор». Он участвовал в шоу «Танцы со звездами», в детстве играл в хоккей, поддерживает себя в хорошей физической форме и теоретически мог бы составить пару Медведевой.

Вторым кандидатом стал молодой артист Антон Рогачев — звезда сериала «Дылды». Выпускнику театральной школы Олега Табакова — 21 год, уверенно катается на коньках (на лед встал в восемь лет), играл в спортивной драме «Небесная команда» о разбившихся в авиакатастрофе хоккеистах ярославского «Локомотива» и мог бы стать удачным «аналогом» Федора Федотова, участника предыдущего сезона «Ледникового периода», который тоже попал в шоу через кино.

Визуально актер даже похож на Даню Милохина белокурыми вихрами.

Третьим кандидатом, по слухам, был Алексей Лукин, известный зрителю по сериалу «Ивановы-Ивановы». Рослый 23-летний парень в детстве играл за футбольный ЦСКА, но занимался и хоккеем. Так что с коньками дружит.

Вполне возможно, что на его кандидатуру продюсера Илью Авербуха навела его супруга — Елизавета Арзамасова, игравшая с Лукиным в проекте «Ивановы-Ивановы» (там актеры даже целовались).

Все трое появлялись на съемочной площадке «Ледникового периода» и пробовали кататься с Женей. Однако никого из них на роль партнера фигуристке не утвердили. Для этого должно совпасть слишком много факторов: умение держаться в кадре, на льду, говорить на камеру, и, конечно, «химия» с партнершей.

В настоящий момент поиски кандидата на замену Милохину продолжаются.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20