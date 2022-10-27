Брошенный муж Собчак выступил с заявлением

Константин Богомолов прервал молчание после позорного побега жены в Литву Фото: Борис КУДРЯВОВ

Побег Ксении Собчак из России не обсудил только ленивый. Блондинка без сына Платона и мужа Константина Богомолова перешла пешком границу Литвы в сопровождении статного красавца. Меж тем брошенный супруг звезды был вынужден один отдуваться во время обысков, которые прошли в загородном особняке телеведущей и в ее машине. Спустя сутки режиссер прервал молчание и выступил с заявлением.

Пока Ксения Собчак обживается в Литве после бегства из России, ее муж Константин Богомолов отбивается от злопыхателей. Сначала появились слухи, что прошли обыски не только в доме теледивы на Рублевке, но и в столичной квартире режиссера. В связи с этим, по некоторым данным, художественный руководитель Театра на Малой Бронной якобы оказался отрезан от внешнего мира, так как у него изъяли все средства связи.

Театральный деятель заявил, что это не так. "Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки", - выпалил мужчина в блоге.

Следом супруг телеведущей дал понять, что с ним все хорошо. "Я нахожусь в Театре на Малой Бронной, репетирую ввод в спектакль. Молодая артистка вводится сегодня. Разговариваю я сейчас с вами по своему номеру, и вы слышите мой голос. Могу сказать только одно: не нужно питаться слухами и верить слухам", - цитирует его ТАСС.

К слову, это первые заявления Богомолова после обысков в доме Собчак и ее побега за границу. Известно, что блондинка перешла границу с Литвой по израильскому паспорту. При этом свое второе гражданство она долго опровергала.

Ранее на эту тему высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова: "Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за нее ответило - гражданство Израиля. Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих. Это уже не чёрный пиар или шантаж. Тут посерьезнее «делишки»".

Отметим, побег Собчак связан с уголовным делом о вымогательстве. Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора знаменитости Кирилла Суханова и ее смм-менеджера Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Сейчас Ксения залегла на дно в Вильнюсе. Вот только власти Литвы из соображений безопасности могут выслать незваную гостью в одну из стран, гражданкой которых является. "Если у нее и правда есть израильский паспорт, посольство этой страны может подключиться к процедуре и настоять на том, чтоб их гражданку депортировали именно в Израиль", - цитирует "Лента.ру" адвоката Александра Карабанова.