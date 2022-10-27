Планета о чем-то душераздирающе «кричит»

Магнитное поле Земли создает вокруг неё защитный кокон, предохраняющий опасного солнечного и космического излучения.

Земля обладает мощным магнитным полем – геомагнитным, как его называют. Принято считать, что создает его – генерирует, выражаясь научным языком, жидкое металлическое ядро планеты. Благодаря геомагнитному полю Земля окружена своеобразным коконом - магнитосферой, которая защищает ее от губительных потоков солнечного и космического излучения. Отклоняет большинство заряженных частиц. И при этом сама колеблется, пульсирует, сотрясается - беззвучно, конечно. Но группе ученых из Технического университета Дании (Technical University of Denmark) все же удалось «приложить уши» к этому безмолвному циклопическому процессу. Они преобразовали в звуки колебания магнитного поля Земли. Воспроизвели их, послушали и пришли, мягко говоря в беспокойство. Аудио получилось страшным – так, по крайней мере, послышалось ученым, об эксперименте которых рассказала Daily Mail.

Прослушивание и в самом деле не бодрит – внушает какое-то смутное чувство тревоги: что-то булькает, потрескивает, шуршит и перекатывается. «Саундтрек к фильму ужасов», - как назвали авторы.

Колебания геомагнитного поля – реальные. Их регистрируют спутники Европейского космического агентства (European Space Agency - ESA) – три аппарата группировки Swarm, запущенные в 2013 году с космодрома в Плесецке.

Чем конкретно тревожит «магнитный вокализ»? Датские ученые не прояснили. Плодотворную гипотезу выдвинули их коллеги из компаний Stellar Solutions и Google Accelerated Science, которые проводят исследования по проекту QuakeFinder. И не оставляют попыток найти предвестники мощных землетрясений - какие-нибудь природные явления, которые бы загодя сигнализировали о том, что вот-вот «тряхнет».

Магнитное поле Земли не однородно, его напряженность в разных местах планеты разная.

Энтузиасты вроде бы получили обнадеживающие результаты. В журнале Geophysical Research: Solid Earth они ссылаются на данные, собранные в период с 2005 по 2019 год в Калифорнии – сейсмически неспокойном районе. Почти всем землетрясениям силой более 5 баллов предшествовали заметные колебания магнитного поля Земли. Примерно за три дня до удара стихии колебания усиливались – словно бы становились громче.

Возможно, что геосферу «корежат» солнечные вспышки, которые случаются время от времени. Даже не самые сильные наводят ток, взаимодействующий с тем, который возникает в недрах на границах тектонических разломов. По одной из гипотез, это «электричество» и провоцируют катастрофические перемещения литосферных плит.

Но совсем не исключена и более простая связь: ток, который генерируют разломы, влияет на магнитное поле, а оно – колебаниями – уже сигнализирует о скорых катаклизмах.

Исследователи считают обнаруженную закономерность многообещающей. Как минимум, интригующей.

Спутники, следящие за колебаниями магнитного поля.

С другой стороны, остаются вопросы к датскому ролику: не ясна все-таки степень его тревожности. Насколько опасны воспроизведенные звуки, а стало быть, и те конкретные колебания магнитосферы, которым они соответствуют? Как отличить действительно угрожающие «ноты» от приемлемой какофонии? Можно ли понять, когда Земля «кричит», а когда просто «ворчит»? И вообще – не напрасно ли ученые нагнетают страхи? Точных ответов пока нет.

О загадочных магнитных аномалиях на поверхности Земли и о том, какие глобальные изменения они могут предвещать читайте наш материал.