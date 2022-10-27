В премии «Экология – дело каждого» принимают участие дети из Колумбии

Фото предоставлено Пресс-центром Росприроднадзора

- Тема защиты окружающей среды является приоритетной для Колумбии, и международная детско-юношеская премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» касается этого вопроса, поэтому получит поддержку от Колумбии, - сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра во время встречи с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой. - И намного важнее не штрафовать, а менять сознание людей, поэтому ваш конкурс для детей, подростков, семей и всех людей очень важный, это позволит им задуматься о сохранении природы. Колумбия занимает второе место в мире по биоразнообразию, и тема экологии – одна из приоритетных для нашей политики. Мы позиционируем себя как страну, защищающую жизнь на планете, и одна из целей – показать и защитить наше биоразнообразие. У нас много общего, и мы с большим удовольствием займемся продвижением этого конкурса и надеемся, что большое количество детей примет в нём участие.

К слову, в прошлом году одна из участниц из Колумбии двенадцатилетняя Мария Хосе Гарсон Бермудез (María José Garzón Bermúdez) заняла третье место в номинации «Экомир». Она прислала видеоролик, где рассказала, что постоянно участвует вместе со своей семьей в конкурсах и акциях по защите окружающей среды. Мария создаёт платья из переработанных материалов, таких как картон, полиэтилен и пластик. Девочка рассказала, как ее семья перерабатывает воду из стиральной машины и использует ее повторно для других целей. Ещё она любит делать подарки из переработанной бумаги и картона и дарит их друзьям.

Фото предоставлено Пресс-центром Росприроднадзора

- Экологические проблемы многих стран мира зачастую похожи, – сказала Светлана Радионова. - И находить оптимальные решения можно всем вместе. Главная миссия нашей премии – привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей с помощью простых активностей – экологических акций, флешмобов, разделения отходов, уборки придомовой территории или просто творчества, которое будет посвящено теме сохранения окружающей среды. Наша задача – это экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе с помощью «зелёного волонтёрства». В прошлом году у вас уже была победительница, надеемся, что Колумбия и дальше будет активно участвовать.

Если говорить в общем об участниках премии этого года, то поступило более тысячи иностранных работ от ребят из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом. В премии принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Они подавали заявки на сайт www.экологияделокаждого.рф по девяти номинациям: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. Также в состав судейской коллегии вошли двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, российский учёный и телеведущий Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов и другие выдающиеся российские деятели.

Фото предоставлено Пресс-центром Росприроднадзора

Справка «КП»

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр „Арктические инициативы“. Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM. Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.