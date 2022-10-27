Почему провокация Украины с "грязной бомбой" так опасна: объясняет военный эксперт

В среду стало известно, что киевский режим завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». Фото: Shutterstock

В среду стало известно, что киевский режим завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». На украинском предприятии «Южмаш» подготовили муляж ракеты комплекса «Искандер». Его планировали начинить радиоактивным материалом. Ну, а затем «сбить над зоной отчуждения» Чернобыльской АЭС - якобы силами украинской ПВО. После чего заявить о «пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами».

Источник РИА Новости заявил, что муляж ракеты «Искандера» сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У»: «После того, как муляж «собьют», киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер», чтобы убедить западную общественность в виновности России».

KP.RU обратилась за комментарием к военному эксперту, полковнику в отставке Виктору Литовкину.

- Муляж ракеты комплекса «Искандер» так просто сделать на основе снаряда «Точка У»?

- Специалисты разницу, конечно, увидели бы даже после ее подрыва. Ведь «Точка У» — тактический, а «Искандер» — оперативно тактический комплексы. Но разве кто-то собирался привлекать специалистов? Сказано «люминий» — значит, «люминий». Похожа «Точка У» на «Искандер» — значит, похожа. То, что размеры, характеристики разные — кого это волнует?

- Но зачем?

- Чтобы сказать, что Россия применила тактическое ядерное оружие против Украины.

- А вообще «Искандеры» предназначены для чего?

- Чтобы подавлять ПВО и ПРО противника. Еще чтобы наносить удары по штабам противника. По узлам связи. По танковым соединениям.

- Это ведь дорогая ракета, их не так много —и просто так ими не разбрасываются?

- У нас 18 бригад «Искандеров», в каждой по нескольку дивизионов, на вооружении каждого из них более полутора десятков установок. Так что — вполне достаточно.

- «Искандер» западники считают самым опасным оружием России?

- У «Искандера» есть квазибаллистические ракеты, которые летают по баллистической кривой с изменением трасс. Их практически невозможно сбить. И есть крылатые ракеты. Которые тоже сбить крайне сложно.

- Украинцы наверняка это знают — тогда почему они пытаются имитировать именно «Искандер»?

- Чтобы запудрить мозги западным СМИ и, соответственно, общественности и политикам Запада. Конечно, никто не будет вдаваться в тонкости - чем именно «Точка У» отличается от «Искандера» и что там за ядерный запас подобная ракета могла бы нести.

- Попади настоящая ракета «Искандера» в саркофаг Чернобыля — что произошло бы?

- Если бы одна попала — ничего страшного не произошло. Она бы нынешний саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС не пробила. Но никто из разумных людей и не подумал бы применять «Искандер» в районе ядерного объекта. С нашей стороны - разумные люди. Понимающие, что применение ядерного оружия на Украине, - это заражение не только ее территории, но и территории России и Белоруссии. Не говоря уже про Польшу. И применение нами ядреного оружия в зоне СВО не даст никакого эффекта, ради которого это стоило бы делать.

- А «Искандеры», вообще-то, для несения ядерных боеголовок предназначались?

- Такая возможность предусмотрена.

- На украинском «Южмаше» могли поставить такую боеголовку?

- Вообще, «Южмаш» боеголовки не делает. Они делают ракеты. Но для их инженеров запихнуть в сделанную ими ракету отработанное твердое ядерное топливо, привезенное с одной из украинских АЭС — не велика проблема. А потом даже не надо демонстрировать сбитую ракету. Просто перебросили в Чернобыль такую ракету, подорвали ее - радиоактивная пыль разлетелась. Заявили, что это стреляли русские, привезли телекамеры, показали, раструбили на весь мир — все!

- Так совсем же топорная работа?

- Конечно, топорная работа. Но так и будет. Реальность никого не волнует. Западные политики разъяснят все про «вину России» в «ядерном ударе по Украине». Изучать остатки муляжа, сверять с оригиналом никто не станет.