Российская рок-группа 12Limbs – выходцы из Челябинска и Екатеринбурга – обогнала трек Дэвида Гетта в популярном танцевальном чарте Великобритании

Позапрошлая неделя была ознаменована тем, что ремикс на трек российской рок-группы 12limbs занял 32-место в чарте Music Week Club Chart. Возглавлял чарт David Guetta с ремиксом хита 90-х Blue (DabuDi Dabu Dai).

21 октября Music Week Club Chart был обновлён, результаты изменились любопытнейшим для 12limbs образом. Ремикс на их трек Escort поднялся на 7 пунктов вверх и вошёл в топ-30, встав на 26-ое место. А вот бывший №1 резко опустился на 27-ое место, встав на 1 пункт ниже ребят из Челябинска и Екатеринбурга.

Рейтинг формируется на основе оценок ди-джеев, работающих на самых популярных клубных площадках UK.

David Guetta вряд ли расстроен, потому что теперь чарт возглавлет другой его трек – Living without you. А вот 12limbs воодушевлены такой динамикой.

Вениамин Левит. Основатель и лидер группы 12Limbs:

«Попасть в топ-30 для нас было принципиально важно, т.к. именно эти результаты публикуются в Music week – отраслевом издании, которое мониторят все представители музыкальной индустрии. И это уже не просто очередная «галочка» в нашем профайле, этот чарт значительно повышает наши шансы стать более заметными и расширить аудиторию.»

Первое попадание в чарт для нас было полной неожиданностью. Это могло быть разовым достижением, поэтому мы ждали обновления рейтинга. Результаты этой недели говорят о том, что трек действительно вызвал интерес британской публики и зацепил клубную аудиторию – говорит Павел Сироткин (ударные).

Следующий рейтинг будет доступен 28 октября. Надеемся, что сможем порадовать наших земляков и всех российских ценителей рока очередной приятной новостью. Будем держать вас в курсе – добавляет бэк-вокалист группы Артём Конник»

На данный момент трек Escort доступен для прослушивания на неподсанкционных платформах типа Apple Music, Spotify и на YouTube. Ремикс на трек выпустили музыканты Slim Tim.

«Ещё год назад эта новость имела бы совершенно другой окрас, и мы бы просто порадовались своему очередному успеху. Но сегодня это событие значимо вдвойне. Нас не просто не запретили, нас слушают, под наш трек танцуют, нас публикуют в Music week – одном из самых популярных отраслевых изданий музыкальной индустрии UK. Работать сейчас сложно, но возможно. Поэтому, главное, продолжать действовать и постепенно заново налаживать творческие, рабочие, дружеские связи», — заявил Вениамин Левит.

О группе

12Limbs – российская рок-группа – выходцы из Челябинска и Екатеринбурга – единственная на данный момент снискавшая похвалу привередливых музыкальных критиков Соединённого Королевства. О них пишут ведущие музыкальные издания Великобритании, включая легендарный Classic Rock. Ребята выпускают треки в жанре инди/поп/рок на английском языке.

1. Вениамин Левит – лидер группы – вокал, бас, клавишные, г. Челябинск

2. Павел Сироткин – ударные, г.Челябинск

3. Артём Конник - гитара, бэк-вокал, Алапаевск, Свердловская область

Слева направо: Артём Конник, Павел Сироткин, Вениамин Левит

Название рок-группы переводится как «двенадцать конечностей», что отражает количество участников.

Менеджмент группы осуществляет британский лейбл Right Track Records, являющийся частью Universal Distribution. На данный момент группа базируется в Москве, выступает в клубах, на частных вечеринках и рок-фестивалях по всей стране.

Подробнее познакомиться с творчеством группы или пригласить коллектив к участию в мероприятиях можно с помощью официальных каналов VK и Telegram.