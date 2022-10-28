Пожарные тушат огонь на территории объекта энергетической инфраструктуры в Киеве. Фото: REUTERS

В Херсонской области работает штаб территориальной обороны

Кирилл Стремоусов, вице-губернатор Херсонской области, заявил, что в структуре администрации региона сформирован и работает Штаб территориальной обороны. Идет запись в отряды теробороны. По его словам, сегодня ситуация на линии боевого соприкосновения остается без изменений, а попытки украинских боевиков прорвать ее безуспешны. В частности, Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В регион уже прибывают мобилизованные, а также добровольческие отряды. Суворов и Потемкин подождут на левом берегу Днепра, пока на правом подчистят.

Интерес Штатов к Украине снижается неуклонно

Эдвард Люс, обозреватель The Financial Times, делает вывод, что интерес Соединенных Штатов к Украине снижается и в 2024-м упадет максимально. Это связано, в том числе, с тем, что Соединенные Штаты вступают в рецессию, и «судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с судьбой Америки». Он также выразил мнение, что к 2024 году интересы двух стран просто не будут совпадать. Люс также связал снижение помощи Украине с ростом инфляции в Штатах. Америка ведь повторяла непонятливым, что она — превыше всего, но на Днепре этого слышать упорно не хотели.

За нынешние кредиты расплатятся будущим поколения

Испанское издание Rebelion, проанализировав заимствования Киева, делает вывод, что расплачиваться за взятые нынешним режимом кредиты у Запада придется нескольким поколениям украинцев. В публикации, в частности, говорится: «Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты. Их придется погашать в будущем многие года под привычные проценты. Процесс растянется надолго». При том испанские журналисты считают, что для погашения старых кредитов Киеву придется брать новые - «на еще более грабительских условиях». А социальная ответственность государства будет стремиться к нулю. Ну так что - ведь це Европа.

Запорожскую АЭС запустят при необходимости

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что возможен оперативный запуск Запорожской атомной электростанции - при необходимости. Сейчас ЗАЭС не генерирует электроэнергию и находится в состоянии холодной остановки реакторов. Ранее гендиректор МАГАТэ Рафаэль Гросси заявил о возможности установления безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции и сообщил, что настроен оптимистично. У тех, кто готовил грязную бомбу для Чернобыля, оптимизма явно поменьше.

Военнослужащий РФ во время посещения Запорожской АЭС Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Зачем глава ЦРУ приезжал в Киев

Директор ЦРУ Уильям Бернс в октября приезжал на Украину, где встречался с президентом Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников. О чем сообщает CNN со ссылкой на представителей американской администрации. Во время визита Бернс «подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведданными». После визита Бернс и другие представители властей Соединенных Штатов заявили, что не видят доказательств готовности Москвы к применению ядерного оружия. Но при том они не отрицают наличие разведданных, « предупреждающих о высоком риске» подобного развития событий. Кто не рискует, то не пьет шампанского.

Украинские спецслужбы ищут коллаборантов под каждой кочкой

В Харьковской области СБУ задержала депутата Купянского райсовета «за сотрудничество с Россией». Сообщив, что «разоблачила еще одного вражеского приспешника среди чиновников». Приспешником оказался депутат Купянского районного совета - директор местного молочно-консервного комбината. Его «добровольное сотрудничество» с представителями России заключалось в том, что он поставлял им продукцию с собственного предприятия. Вот это сбушники герои, вот так провели операцию! А сгущенку и сметану как вещдоки изъяли?

Путин напомнил, почему началась СВО и какова ее цель

Расширение североатлантического альянса и игнорирование Минских соглашений стали двумя главными причинами начала специальной военной операции на Украине. Именно так сформулировал побудительные причины для объявления СВО президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». И напомнил про ее главную цель — помощь людям, живущим на Донбассе в условиях восьмилетнего военного давления.

Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одесса укутывается в полиэтилен и скотч

В городе-герое Одессе плиты с названием российских городов-героев накрыли черными полиэтиленовыми пакетами и обмотали скотчем. Мемориальный комплекс «Аллея славы» в память о погибших во время Великой Отечественной находится в центральном одесском парке культуры и отдыха. Те, кто это сделал, полагают, что от этого исчезнут российские города, или они перестанут быть героическими?

Сухой закон для военных

В Запорожской области, в которой действует режим военного положения, введен запрет на продажу военнослужащим алкогольном продукции, в том числе - пива. При первом нарушении запрета предприниматели, которые такую продажу рискнут осуществлять, будут оштрафованы на 10 тысяч рублей. При повторном нарушении — на 30 тысяч рублей. Пить — кошельку вредить.