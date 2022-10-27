"Западу придется начать разговор про общее будущее": Главное из выступления Владимира Путина на "Валдае"

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин в 19-й раз выступил на пленарной сессии клуба «Валдай». За все годы президент не пропустил ни одного мероприятия. В этот раз тема была такая: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Но, как оно обычно и бывает на «Валдаях», в итоге российский лидер говорил вообще о всех важных вещах сегодняшнего дня.

Одна из особенностей сегодняшней речи главы страны: большое количество цитат русских философов и писателей. Вот самые заметные темы многочасового выступления Путина:

ПОШЛО ПО-ПЛОХОМУ

В самом начале президент напомнил, что на прошлых заседаниях клуба делались прогнозы развития в будущем.

- Увы, события развиваются по негативному сценарию. Они переросли в масштабный системный кризис. Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Они всегда играют на обострение, ничего нового тут нет. Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков.

БУРЯ НА УРОЖАЙ

- Посеявший ветер, пожнет бурю, - так Путин отозвался о западной политике.

- Перед человечеством два пути: копить груз проблем или вместе попытаться найти решения, делающие мир безопаснее. Я верю в силу здравого смысла. Западу придется начать разговор про общее будущее, - добавил он.

ОСЛЕПЛЕНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА

- Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. Еще в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно, дальше цитата: "длящееся ослепление превосходства". Вот это все и происходит до сих пор.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Во время своей речи Владимир Владимирович не раз повторял один и ту же мысль: Запад устанавливает свои правила и заставляет остальных следовать им. Никакие другие точки зрения не приветствуются.

- Теперь и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот что из России ни исходит – это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите? Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. До чего скатились-то? - возмутился российский лидер.

ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ВЫГОДНО

- Процитирую русского философа Зиновьева. Он писал, что западной цивилизации на достигнутом уровне необходима для выживания, цитата: «Вся планета, как среда существования, необходимы все ресурсы человечества».

- Как только выгоду из глобализации начала извлекать Азия, Запад сразу же отменил многие правила. Забыли священные правила торговли, конкуренции, собственности…

ОХАМЕЛИ ПРОСТО!

- Запад пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же! Даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто! Не стесняются ничего! Взяли Сулеймани (Хасан, глава сил спецназначения КСИР - Ред.) убили (рядом с аэропортом Багдада в него попала американская ракета - Ред.), иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?

В ЧЕМ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ?

- Традиционные ценности — это не фиксированный свод постулатов. Конечно же нет! Их отличие от неолиберальных ценностей в том, что они неповторимы, вытекают из традиций конкретного общества. Традиционные ценности нельзя навязать — их необходимо уважать. Такого наше понимание.

ВЕРХИ НЕ МОГУТ, НИЗЫ НЕ ХОТЯТ

- Развал Советского Союза разрушил и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство. Теперь этот исторический период завершается. Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны, - предрек Путин.

Президент повторил, что Запад уже не может один вести весь мир за собой. Да и остальные страны этого уже не хотят.

- Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная: верхи не могут, а низы не хотят уже так жить.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ВЫ С КЕМ?

Главу страны спросили, с кем он сам себя ассоциирует.

- С низами! Я же из низов. Папа — рабочий. У мамы не было образования, нянечкой в больнице работала, сторожем ночным. Не хотела оставлять в яслях… Я тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек.

- Вы на стороне тех, кто не хочет? - спросил ведущий пленарной сессии Федор Лукьянов.

- На мировом уровне. Я за то, о чем сказал. За демократические отношения.

НЕ ПЕРЕНЕСТИ ЛИ СТОЛИЦУ ИЗ МОСКВЫ?

Ведь тогда мы могли бы стать ближе к Азии.

- Такие разговоры и у нас есть. У нас переносили столицу неоднократно, но исторически и ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой. Проблема излишней централизации всех федеральных структур существует. Я сторонник того, чтобы делать, как и в других странах, децентрализовать столичные полномочия и компетенции в других регионах, - ответил Путин.

МЫ - ВЕЛИКАЯ СТРАНА

Лукьянов спросил президента: как за год изменилась наша страна.

- Конечно, у нас есть издержки, прежде всего потери из-за спецоперации. Есть экономические потери. Но есть и огромнные приобретения! То, что происходит, идет на пользу России. Еще недавно мы думали, что превращаемся в полуколонию: ни финансовых расчетов, ни технологий, ни рынков сбыта... Стоит щелкнуть — и развалится. А нет! Ничего не развалилось. Фундаментальные основы оказались более сильными. По большинству направлений наш бизнес перехватывает тех, кто уходит, - ответил российский лидер.

- Мы осознали — мы великая страна. Мы можем это сделать! - добавил он.

ЧТО-ТО РАЗОЧАРОВАЛО?

- Да нет, - признался глава страны.

- То есть, оргвыводов не будет? - уточнил Лукьянов.

- Они всегда нужны. Надо готовить кадры, обновляться, выводить новых людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня. Но так, чтобы меня кто-то разочаровал — такого нет.

ПРОТИВНИКА НЕДООЦЕНИЛИ?

- Мы видели, что происходит. Восемь лет создавался укрепрайон (в ДНР — Ред.). Конечно, лезть туда в лоб бессмысленно. Мы понимали, что процесс будет продолжаться, чем дальше, тем будет хуже. Натовское освоение территории шло полным ходом. Укрепрайоны везде были бы. То, что сейчас видим, с юга и севера наши войска обжимают украинские отряды — это одно. Еще бы несколько лет запад продолжил строить укрепрайон, учить людей, поставлять оружие — была бы другая ситуация для России.

РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ - ОДИН НАРОД?

- Это исторический факт! Украина складывалась, как искусственное государство. После Второй мировой войны Сталин передал Украине ряд польских, венгерских и румынских земель. Таким образом сложилась сегодняшняя Украина. Единственным настоящим гарантом ее государственности могла быть только Россия.

МИР НА ПОРОГЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ?

- Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Какая цель создания ядерных угроз? Она примитивная, вряд ли я ошибусь: причина в диктате Запада, попытки надавить заканчиваются ничем. Теперь политики ищут дополнительные аргументы, чтобы заставить всех противостоять России. Отсюда провокации с ядерным оружием, нагнетание обстановки. «Смотрите, какая Россия страшная страна», - сыронизировал Путин.

- Теперь новая задумка: «грязная» бомба. Остатки ядерного топлива преобразовали, их можно загрузить в «Точку-У», а потом сказать, что Россия нанесла ядерный удар.

Я лично дал указание Шойгу прозвонить всех его коллег и проинформировать их. МАГАТЭ хочет проверить ядерные объекты Украины. Мы за! Как можно быстрее и шире нужно это сделать!

МЫ - СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

По конституции, Россия - социальное государство. Все, что мы делаем посвящено решению социальных задач. Все направлено именно на это. Да, у нас очень много нерешенных задач - надо развивать экономику и на этой базе решать вопросы здравоохранения, образования. Нам нужно менять рынок труда - тут мы должны думать о тех, кто будет высвобождаться. Мы должны дать им новые возможности и новые компетенции.

ПИК ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С САНКЦИЯМИ ПРОЙДЕН

«Плановые проверки прекращены не только для малого, но и для среднего и крупного бизнеса. Я об этом еще не говорил, но скажу сейчас - мы продлим это на следующий год.

Что касается регуляторики, то мы отменили 1000 актов. На их место пришло около 500 новых, надеюсь, современных. Мы будем и дальше идти по этому пути. Конечно, кроме тех видов производства, которые связаны с рисками для потребителей. Но и тут постараемся строить работу так, чтобы все проверки не мешали бы работе бизнеса.

Говорят, что те, кто вводит санкции предполагали, что у нас все рухнет. Нет. Они не предполагали. Это была их цель. Но наш бизнес выстоял. Он уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает то, что выходит из России. Практически по всем направлениям он сегодня может существовать без зарубежных партнеров. Наши экспертов считают, что пик трудностей, связанный с валом ограничений и санкций пройден.

ПОДАЕМ ПРИМЕР ВСЕМУ МИРУ

Мы ничем не жертвуем, мы работаем над укреплением суверенитета. Финансового, экономического. Это фундамент для нашего развития.

То, что мы делаем - очень привлекательно для многих стран и народов. Запад делает все, чтобы оболгать и унизить Россию. И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и, прямо скажем, так мужественно, сам по себе этот факт, сам по себе этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете. Вы посмотрите: в некоторых странах Африки российские флаги. Сейчас в Латинской Америке то же самое происходит, в Азии. У нас очень много друзей, и нам ничего не нужно никому навязывать. И, когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом, они и внутренне, и внешне на нашей стороне. И эта поддержка будет только расширяться

СТРАХА ПЕРЕД МИРОМ НЕТ

Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись.

Должны ли мы кого-то бояться? Наверное, кому-то хотелось бы услышать, чтобы я сказал: «боюсь, боюсь», но если бы я всего боялся, то ничего бы не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка. Я должен руководствоваться интересами российского народа и российского государства. Я это делаю и буду делать дальше. Я буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны.

КИТАЙ - БЛИЗКИЙ ДРУГ

За последние 10-летия наши отношения с Китаем стали открытыми, доверительным и эффективными. Китай наш самый крупный партнер. Мы работаем во всех сферах - и в военной и военно-технической, и в области культуры, и гуманитарного взаимодействия, само собой экономики.

У нас с Кетам самый большой товарооборот. И он растет гигантскими темпами. Мы поставили задачи перед собой с моим другом Си Цзиньпином (знаю, что он. Меня тоже так называет), и мы их достигнем.

Что касается нашего отношения в Китаю, то мы относимся в нему, как к близкому другу, с большим уважением к его культуре и традициям. Уверен, что опираясь на это мы будем двигаться вперед.

В РАЙ НЕ ТОРОПИМСЯ

- Когда сейчас возник ядерный фактор, многие занервничали и вспомнили вашу фразу, которую вы произнесли здесь же на Валдае 4 года назад. Что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? - задал вопрос Федор Лукьянов.

В зале повисла тишина. Президент задумался.

- То что вы задумались, это уже страшно, - продолжил ведущий.

- А я специально задумался, чтобы вы насторожились, - улыбнулся президент. - Эффект достигнут.

БУДЕТ ЛИ ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ ЛИССАБОНА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Надежда умирает последней. Единое пространство от Лиссабона до Владивостока было нужно людям. Чтобы так было, нужно, чтобы европейская часть вернула себе субъектность. Нельзя же разговаривать с партнёром, который по каждому вопросу звонит в вашингтонский обком.

МАКРОН ДАЛ ЖУРНАЛИСТАМ ПОСЛУШАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С ВАМИ

- Как относитесь к этому?

- Отрицательно, - признался Путин. - Считаю, что существуют форматы общения. Их надо соблюдать, иначе пропадает доверие. Просто надо предупреждать, что разговор слушают.

- Вас не предупредили?

- Ну конечно нет. Если общаюсь по закрытым каналам, исхожу из того, что это конфиденциально. Детали можно раскрыть по договоренностям сторон.

- Если Макрон теперь звонит, вы уточняете, слушают вас или нет?

- Нет. Исходу из того, что кто-то слушает.

НОВЫЕ ВОЕННЫЕ БЛОКИ В АЗИИ

- Попытка перенести в Азию блоковую систему мышления из атлантического региона - вредная затея. Дружить с кем-то против кого-то… В данном случае, против Китая. Мы не поддерживаем эту практику.

САУДОВСКИЙ НАСЛЕДНИК ХАМИТ США

- Пишут, что это из-за вас, - вопрос президенту.

- Это не правда! Он молодой, решительный, ему не надо хамить, тогда и он не будет отвечать грубостями. Что касается влияния России — полная чушь. И наследный принц, и руководство Саудовской Аравии исходят из собственных интересов, - ответил российский лидер.

- На шею не сядешь?

- Это точно нет!

ПОТЕРИ УКРАИНЫ

- Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там, я говорю об этом с сожалением, бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 8. Людей не жалеют совсем! Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? А они прямо по этому пути идут. Спокойно и даже без оглядки, не думают об этом. Конечно, (киевский режим — Ред.) не свои национальные интересы защищают.

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ПРОСТЫМ ЖИТЕЛЯМ ЗАПАДА?

- Россия вам не враг, - коротко ответил Путин, а потом вспомнил анекдот, рассказанный недавно знакомым в Германии.

- Семья (немецкая — Ред.), сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно? - Потому что Россия напала на Украину – А мы здесь при чем? – А мы ввели санкции против русских. – Зачем? – Чтобы им было плохо. - А мы что, русские?

В ОДЕССУ СКОРО ЕХАТЬ С РУССКОЙ ИЛИ УКРАИНСКОЙ ВИЗОЙ?

- Одесса основана была Екатериной II. Даже националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликта. Вопрос не в нас, мы много раз сказали: мы готовы к переговорам. Но киевский режим решил не продолжать диалог с Россией.

Что касается поездки в Одессу, я рекомендую съездить. Красивый город. Правда, в последние годы он произвел не лучшее впечатление на меня. Коммунальное хозяйство явно в упадке, хотя в центре вроде ничего.

КАКОЙ БУДЕТ ИНФЛЯЦИЯ

Президент рассказал, что в первом квартале следующего года инфляция будет около 5%. Это в разы меньше, чем в некоторых странах еврозоны. Безработица: 3,8%.

- Меньше, чем в допандемийный год, - подчеркнул Путин.

- Госдолг у нас принципиально ниже, чем в еврозоне или Британии, - добавил он.

В этом году спад ВВП будет 2,9%. При этом, некоторые области экономики даже выросли. Строительство — на 5%. Промышленная обработка не потеряла темпы. Растет кредитование, что свидетельствует об оживлении хозяйства.