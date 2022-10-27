Свое выступление на "Валдае" Владимир Путин прервал шуткой. Вот какой анекдот он рассказал

Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин 27 октября принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». В этом году тема была такая: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Президент России рассказал об отношениях со странами Запада, а также ответил на вопросы участников клуба «Валдай». Это представители 41 страны – эксперты, политики, дипломаты из Афганистана, Германии, Бразилии, Китая, Египта и других.

Разговор длился почти четыре часа. И во второй половине встречи Владимир Путин вспомнил шутку о ситуации в Европе.

- Один приятель из Германии мне рассказал этот анекдот, - объяснил сначала Владимир Путин и продолжил, - Семья. Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?". Отец отвечает: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: «Почему?». «Потому что мы ввели санкции против России». Сын спрашивает: «А мы что, русские?»

На валдайском форуме Владимир Путин также рассказал о потерях украинских войск в боях. По его словам, киевский режим не жалеет людей, потери бывают в семь-десять раз выше российских.

А еще президент России сообщил, что страна обязательно будет представлена на саммите G20, который состоится в Индонезии в ноябре этого года.