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Политика27 октября 2022 18:05

Свое выступление на "Валдае" Владимир Путин прервал шуткой. Вот какой анекдот он рассказал

На "Валдае" Владимир Путин рассказал шутку, которую услышал от своего приятеля из Германии
Варвара ДЫМ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин 27 октября принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». В этом году тема была такая: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Президент России рассказал об отношениях со странами Запада, а также ответил на вопросы участников клуба «Валдай». Это представители 41 страны – эксперты, политики, дипломаты из Афганистана, Германии, Бразилии, Китая, Египта и других.

Разговор длился почти четыре часа. И во второй половине встречи Владимир Путин вспомнил шутку о ситуации в Европе.

- Один приятель из Германии мне рассказал этот анекдот, - объяснил сначала Владимир Путин и продолжил, - Семья. Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?". Отец отвечает: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: «Почему?». «Потому что мы ввели санкции против России». Сын спрашивает: «А мы что, русские?»

На валдайском форуме Владимир Путин также рассказал о потерях украинских войск в боях. По его словам, киевский режим не жалеет людей, потери бывают в семь-десять раз выше российских.

А еще президент России сообщил, что страна обязательно будет представлена на саммите G20, который состоится в Индонезии в ноябре этого года.

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