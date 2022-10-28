Анекдоты: Чтобы приготовить этот кофе, мы выбрали самые лучшие зерна. А что осталось - сварили для вас!

- По традиции у меня две новости: хорошая и плохая. И?

- А начни с хорошей! В наше время это так важно!

- Хорошая новость заключается в том, что она - точно есть. А плохая - я забыл хорошую.

* * *

Месяц назад устроилась работать воспитательницей в детский сад. Сегодня в маршрутке на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню.

* * *

«Здравствуй, Иван-царевич, мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся на линии...»

* * *

Два мужика в травматологии. Один спрашивает:

- А с тобой что случилось, мужик?

- Да, представляешь, иду мимо цирка, выбегают клоуны и как давай меня метелить пo-черному!

- Что серьезно?

- Да нет, все с шуточками да прибауточками!

* * *

Наташа считала себя царицей, потому что Петр у нее был первым, Николай - вторым, а Александр - третьим.

* * *

Муж - жене:

- А где у нас соль?

- В коробке с надписью «Нитки», ну ничего не можешь найти без меня!

* * *

Мужской разговор:

- Да… жена должна сразу понять, что мужчина в семье главный.

- И как же ты предлагаешь ее воспитывать: бить или денег не давать?

- Да нет, ну зачем же бить? Просто перестаешь стирать, готовить, убирать - и через неделю она как шелковая!

* * *

- Мы с мужем затосковали по топоту маленьких ножек и поэтому завели собаку.

- Собаку?!

- Так она дешевле и ног у нее больше.

* * *

- Джимми! Как ты различаешь своих близнецов?

- Очень просто. Я заставляю их считать. Один умеет считать до двухсот, а другой - до трехсот пятидесяти.

* * *

Семеро козлят копытами избивают волка.

- Что же вы делаете, волки позорные?!

- Молчи, козел!!!

* * *

Фермер Иваныч охраняет свои угодья с помощью дрона, а фермер Петрович - с помощью дрына. Разница вроде небольшая, в одну букву, но к Петровичу второй раз воровать не ходят, зато Иваныч получил уникальную возможность наблюдать, как у него тырят урожай в режиме реального времени.

* * *

Любимый муж, смотря на меня, выдает фразу: «Такая жирнючая и такая классная». У меня был минутный ступор, потом дошло, что он ест копченую рыбу. А ведь чуть не пал смертью храбрых.

* * *

В психушке медсестра спрашивает врача:

- А что это вчера поступивший мужчина все твердит «Бенджамин Франклин», «Бенджамин Франклин»? Помешан на истории США?

- Отнюдь! Его 4-летний сынок, оставленный дома один, на пороге подал ему 95 портретиков Бенджамина!

- Откуда у него столько?!

- Вырезал из папиных стодолларовых купюр.