Анекдоты: Чтобы приготовить этот кофе, мы выбрали самые лучшие зерна. А что осталось - сварили для вас!

- По традиции у меня две новости: хорошая и плохая. И?
- А начни с хорошей! В наше время это так важно!
- Хорошая новость заключается в том, что она - точно есть. А плохая - я забыл хорошую.
* * *
Месяц назад устроилась работать воспитательницей в детский сад. Сегодня в маршрутке на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню.
* * *
«Здравствуй, Иван-царевич, мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся на линии...»
* * *
Два мужика в травматологии. Один спрашивает:
- А с тобой что случилось, мужик?
- Да, представляешь, иду мимо цирка, выбегают клоуны и как давай меня метелить пo-черному!
- Что серьезно?
- Да нет, все с шуточками да прибауточками!
* * *
Наташа считала себя царицей, потому что Петр у нее был первым, Николай - вторым, а Александр - третьим.
* * *
Муж - жене:
- А где у нас соль?
- В коробке с надписью «Нитки», ну ничего не можешь найти без меня!
* * *
Мужской разговор:
- Да… жена должна сразу понять, что мужчина в семье главный.
- И как же ты предлагаешь ее воспитывать: бить или денег не давать?
- Да нет, ну зачем же бить? Просто перестаешь стирать, готовить, убирать - и через неделю она как шелковая!
* * *
- Мы с мужем затосковали по топоту маленьких ножек и поэтому завели собаку.
- Собаку?!
- Так она дешевле и ног у нее больше.
* * *
- Джимми! Как ты различаешь своих близнецов?
- Очень просто. Я заставляю их считать. Один умеет считать до двухсот, а другой - до трехсот пятидесяти.
* * *
Семеро козлят копытами избивают волка.
- Что же вы делаете, волки позорные?!
- Молчи, козел!!!
* * *
Фермер Иваныч охраняет свои угодья с помощью дрона, а фермер Петрович - с помощью дрына. Разница вроде небольшая, в одну букву, но к Петровичу второй раз воровать не ходят, зато Иваныч получил уникальную возможность наблюдать, как у него тырят урожай в режиме реального времени.
* * *
Любимый муж, смотря на меня, выдает фразу: «Такая жирнючая и такая классная». У меня был минутный ступор, потом дошло, что он ест копченую рыбу. А ведь чуть не пал смертью храбрых.
* * *
В психушке медсестра спрашивает врача:
- А что это вчера поступивший мужчина все твердит «Бенджамин Франклин», «Бенджамин Франклин»? Помешан на истории США?
- Отнюдь! Его 4-летний сынок, оставленный дома один, на пороге подал ему 95 портретиков Бенджамина!
- Откуда у него столько?!
- Вырезал из папиных стодолларовых купюр.