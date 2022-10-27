Миллионер Даня Милохин снимает грязную трешку и тратит бешеные деньги на удовольствия

Даня Милохин пока не накопил на квартиру в Москве, а вот на шикарный отдых в Дубае деньги есть. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В декабре Дане Милохину исполнится 21 год, а его уже знают и взрослые, и дети. Одни ругают, другие следят в соцсетях за каждым шагом. Блогер Милохин успел набрать миллионы подписчиков в соцсетях, спеть дуэтом с Николаем Басковым, с Тимати и Джиганом, стать участником популярных передач. Даня снялся и в сериале, и в крупных рекламных компаниях. Недавно Милохин оказался в топе новостей, так как устал кататься в шоу «Ледниковый период» - поэтому просто сбежал отдыхать к друзьям в ОАЭ. Даня легко теряет большие гонорары… Откуда деньги?

Квартира – съемная, машина – своя

Даня Милохин снимает трехкомнатную квартиру в Москве. На днях вышло интернет-шоу «По хатам», где провели экскурсию по съемному жилью. Трешка не в элитном ЖК, но в центре столицы. Квартира со свежим ремонтом, напичкана дорогой техникой и современной мебелью. В коридоре – видеодомофон, гардероб. В гостиной – одна плазма на стене (арендодателей), а второй огромный телевизор стоит на полу (квартиросъемщика); белоснежный диван и кресла; вся мебель тоже белая. Есть игровая приставка, синтезатор, тетрадка с уроками по английскому – Даня учит язык. В спальне помимо огромной кровати с портретом Милохина у изголовья есть рабочее место - стол с ноутбуком. Во второй спальне после того, как Даня расстался со своей девушкой, живет его безквартирный друг. На кухне – ультрасовременный холодильник, посудомоечная машина, чайник с настраиваемой температурой и другая техника. В квартире – все новое, но кругом бардак – грязная посуда, вещи разбросаны. Квартира сдается за 90 тысяч рублей в месяц.

Милохин хотел купить собственное жилье в столице, но пока на квартиру мечты – в центре, с выходом на крышу (ценой около 100 миллионов рублей) денег не хватило, а брать ипотеку не хочет. Поэтому и снимает. Зато хватило денег на шикарную машину - Mercedes Maybach за десять миллионов рублей.

Спальня блогера в съемной квартире за 90 тысяч в месяц.

Зарплата – два миллиона в месяц

Два года пандемии у Милохина стали очень успешными – пока другие артисты сидели без концертов и работы, его накрыло волной успеха. Все началось после того, как Даня выпустил песню «Я дома», на которую сняли тысячи роликов в сети. Рекламные контракты и охваты в зарубежных соцсетях (до признания компании, которая ими владеет, экстремистской организацией) приносили парню хороший доход. Потом Даню стали приглашать на телешоу, петь дуэтом с известными артистами – и тут уже подтянулись серьезные рекламодатели, так Милохин получил крупные рекламные контракты. Это – основные источники дохода, которые позволили накопить на счетах суммы с шестью нулями. С 19 лет Милохин начал разумнее относиться к накоплениям: «Стараюсь не сорить деньгами: каждый месяц мне приходят разные суммы - больше 2 миллионов рублей». Раньше парень сорил деньгами – личный водитель за 20 тысяч рублей в день, походы по дорогим ресторанам. Теперь – водитель с ежемесячной зарплатой, еда на заказ – домой.

В гостиной у Милохина полка с наградами и игрушками-подарками.

Экономит Милохин не случайно – рекламы стало в разы меньше у всех. Заказников, куда зовут петь – еще меньше. Но пока работа у Дани еще есть: немного рекламы, пару приглашений в месяц спеть на частных вечеринках, съемки. Даже может себе позволить бросить проект и улететь отдыхать с друзьями – сейчас Даня в Дубае весело проводит время с семьей репера Джигана и другими рэперами, блогерами. Милохин тратит бешеные деньги на удовольствия – отдых в ОАЭ: кафешки, аттракционы, шоппинг.

Пока Даня Милохин легкомысленно относится к репутации – сбежал с «Ледникового периода», зарекомендовав себя безответственным человеком. Парень верен своей жизненной философии: делать только ту работу, которая нравится, и пока она нравится. Пока может себе позволить.

Удастся ли поющему блогеру и начинающему актеру в дальнейшем сохранить заработки и популярность? Покажет время. А пока нумеролог Ольга Фисенко просчитала для kp.ru будущее блогера: «Даня Милохин вряд ли когда-нибудь станет подстраиваться под чужое мнение. Имеет свое – авторитарное, и будет ему следовать. Ему важно, чтобы и окружение соответствовало его жизненной философии; в противном случае – он попробует переубедить людей или прекратит с ними общаться. Популярность Дани Милохина будет расти, а финансовые возможности в будущем только расширяться… Но популярность во многом будет зависеть и от его поведения. Милохина ждут серьезные трансформации: как только судьба в очередной раз будет его высоко поднимать, и он почувствует свое всесилие, то пространство в моменте будет его останавливать яркими преградами – чтобы человек задумался. У Милохина все получится, если он станет задумываться о смыслах, которые несет людям его музыка, выступления, публикации...»