Джулия Робертс увела мужа у «Маленькой Веры». Яркой звезде Голливуда исполнилось 55 лет

Поначалу финал у «Красотки» был несчастливый - персонажи Ричарда Гира и Джулии расставались. Но в итоге решено было сделать другую концовку, превратившую картину в самый романтичный фильм в истории. Фото: Кадр из фильма

АКТЕРСТВО КАК ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Название «Красотка» как нельзя лучше подходило фильму, прославившему Джулию. В конце концов, именно эту актрису журнал People пять (!) раз называл самой прекрасной женщиной на планете (рекорд, который не побила ни одна другая кинозвезда). У нее на счету множество суперхитов: с конца 80-х зрителям просто приятно было на нее смотреть. И в 55 лет она не растратила обаяния: новый фильм с ее участием, романтическая комедия «Билет в рай», собирает сейчас большие деньги по всему миру. Еще больше денег ей приносят рекламные контракты (гигантскими плакатами, на которых она рекламирует духи, этим летом был завешан весь Париж - даже фасады церквей, находящихся на реставрации).

Сама она, кстати, относится к своим успехам с определенной иронией. «Да, кто-то скажет, что фильмы с моим участием собирают бешеные деньги, что я «возлюбленная Америки», но... Я смеюсь, когда так говорят. По-моему, в этом есть что-то безумное.

Джулии было легко и определиться с профессией, и сделать карьеру. Во-первых, внешние данные у нее были незаурядными с юности. А во-вторых, у нее актерская семья. Папа и мама играли на сцене и даже сами писали пьесы, а незадолго до рождения дочки открыли актерскую школу в городке Смирна, штат Джорджия. Так что образование Джулия начала получать с первых лет жизни. Ее брат Эрик Робертс и старшая сестра Лиза Робертс Гиллан тоже актеры. А их мать говорила, что страсть к актерской игре в их семье - болезнь, передающаяся по наследству.

Да и в кино Джулии удалось пробиться довольно быстро. Сначала были маленькие роли (в самый первый фильм, «Кроваво-красный», ее позвал сниматься Эрик, который старше на 11 лет и достиг успеха гораздо раньше сестры). Но голливудские продюсеры и кинокритики быстро поняли, с какой неотразимой барышней имеют дело. И уже за фильм «Стальные магнолии», вышедший всего через два года после дебюта, в 1989 году, она получила номинацию на «Оскар».

«РИЧАРД, ОНА ДВИГАЕТСЯ, ТЫ - НЕТ»

Ну а потом была «Красотка». От главных ролей в этом фильме отказалась целая толпа голливудских звезд. Миллионера, которого в итоге сыграл Ричард Гир, не стали играть Аль Пачино, Кристофер Рив, Дензел Вашингтон, Дэниел Дэй-Льюис, Кевин Клайн... А героиню Робертс, проститутку Вивиан, могли сыграть Мег Райан, Карен Аллен, Мишель Пфайффер, Дэрил Ханна, Дженнифер Джейсон Ли, Дайан Лейн, Дрю Бэрримор, Ума Турман... И все либо не прошли пробы, либо не согласились сниматься. В основном потому, что не хотели связываться с ролью «падшей женщины». Или считали аморальным делать о проституции романтическую комедию.

Кстати, изначально «Красотка» была не комедией, а суровой драмой, герои которой в финале расставались. Режиссеру Гарри Маршаллу пришлось просто переписать сценарий, приспособив его под свое видение. Но и тогда казалось, что зрителю будет трудно поверить в сладкую сказку о любви девицы с бульвара и пресыщенного богача: только та «химия», которая возникла на площадке между Робертс и Гиром, спасла положение. А ведь Гир тоже готов был отказаться от роли: он согласился только после того, как лично встретился с Джулией и был ею очарован. Кстати, его герой в этом фильме так меланхоличен и пассивен, потому что Маршалл с самого начала сказал актеру: «Ричард, в этом фильме один из вас постоянно двигается, а второй - нет. Угадай, кто из вас с Джулией будет все время двигаться?»

БУРНЫЕ РОМАНЫ И СУПЕРГОНОРАРЫ

Вообще везение, которое преследовало Робертс, кажется чем-то фантастическим. Ей невероятно везло с ролями и гонорарами: она стала первой актрисой, получившей рекордные 20 млн долларов (за «Эрин Брокович», за эту же картину она получила свой пока единственный «Оскар»), а потом побила собственное достижение, отхватив 25 млн за «Улыбку Моны Лизы». Она действительно одна из самых стильных женщин в мире (некоторым платьям, в которых она снималась или приходила на разные пышные церемонии награждения, сегодня посвящены отдельные страницы в Википедии). У нее были бурные романы с красавцами актерами Лиамом Нисоном, Диланом Макдермоттом, Мэттью Перри (в основном начинались эти романы на съемках).

Правда, настоящее счастье в личной жизни она нашла не сразу. Сначала, в 1991 году, драматически рассталась с Кифером Сазерлендом за три дня до того, как они должны были пожениться (говорили, что Джулия бросила суженого и ушла к его лучшему другу Джейсону Патрику, тоже актеру). С первым мужем, кантри-певцом Лайлом Ловеттом, она прожила всего два года. Роман с Бенджамином Брэттом длился лишь на год дольше.

Свое семейное счастье актриса нашла в объятиях скромного кинооператора Дэниела Модера. Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Но в 2000 году она встретила на съемках фильма «Мексиканец» оператора Дэниела Модера и влюбилась в него... Правда, и тут не обошлось без драмы: Модер в момент встречи с Джулией был женат, и ее обвиняли в том, что она «украла мужа» у другой женщины. Ее звали Вера Стимберг, и она не хотела давать мужу развод, после чего Робертс совершила действительно не очень элегантный поступок, появившись на публике в самодельной футболке с надписью A Low Vera (этот почти непереводимый и довольно посредственный каламбур попробуем от безысходности перевести как «Маленькая Вера»)... Неудивительно, что саму Робертс иногда называют «ураган Джулия».

Так или иначе, Робертс и Модер вместе уже более двух десятилетий. У них трое детей, старшим, близнецам, в ноябре должно исполниться 18. А еще у них все в порядке с недвижимостью: они владеют сразу четырьмя домами. Два в Малибу (они стоят $9,5 и $3,9 млн соответственно), третий в Сан-Франциско ($8,3 млн), четвертый - ранчо в Нью-Мексико ($2,5 млн). В интервью Опре Уинфри Робертс сказала, что именно на этом ранчо, расположенном в пыльной сельской местности, окруженном горами и зарослями сиреневых и желтых цветов, она прежде всего ощущает себя дома: «Там просто нельзя находиться в плохом настроении». Хотя, кажется, находиться в плохом настроении женщина с самой ослепительной на свете улыбкой просто не умеет.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Красотка» (1990)

«Ноттинг Хилл» (1999)

«Эрин Брокович» (2000)

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

«Ешь, молись, люби» (2010)