Вопрос дня: Что значит бегство Собчак?

Ксения Собчак пешком перешла границу Белоруссии и Литвы, предъявив израильский паспорт. Фото: СОЦСЕТИ

Максим Сурайкин, кандидат в Президенты России-2018:

- Для ее сторонников этот побег, конечно, трагедия. А для тех, кто ее не любит за то, что она сделала, начиная с «Дома-2», общее мнение такое: уехала - и слава богу! В стране стало дышать легче. Я в президентскую кампанию не воспринимал ее конкурентом. У нас с Собчак стычки были. Однажды я ей прямо сказал, что она провокатор и торпеда информационная. Притом она блестящая актриса. Ее бегство - это освобождение страны от иллюзий. И освобождение от товарищей (что нам не товарищи), которые поливают нашу страну из-за кордона.

Руслан Исаев, глава Наркологической ассоциации:

- Я был сильно удивлен, что последние два дня каждый второй знакомый спрашивал: а что с Собчак? Не знал, что она настолько раскрученный бренд. Надо отдать ей должное: людям чрезвычайно интересно то, что она делала, да и она сама. Была ли она на самом деле «неприкасаемой»? На этот тонкий лед вступать не хочется. Тут надо хорошо ориентироваться, знать детали и отличать правду от фейков.

Елена Шувалова, депутат Московской гордумы:

- Я не спрашивала своих избирателей об их отношении к Собчак и не знаю тех, кого ее судьба волнует. Какая разница, где она живет - в Москве, Литве или Израиле? Да хоть в Африке. Больше волнуют те вещи, которые произносил ее батюшка, бывший мэр Питера. Как он боролся с привилегиями - и как на этом фоне жила его дочь. Вот на эту тему я бы обратила внимание.

Отец Максим Миняйло, старший священник Храма-Памятника на Крови в Екатеринбурге:

- Человек волен приезжать, уезжать. Мы не знаем, покинула она страну надолго или навсегда. У меня есть ее номер, у нее есть мой: если она что-то скажет, я смогу прокомментировать. Если мне позвонит - отвечу, я же священник.

Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Она понимает: к ней были вопросы, и они еще будут. Гражданство другой страны не поможет. Возникнет момент, когда надо будет вернуться в Россию, но она уже не сможет так легко уйти от ответственности, как в случае со смертельным ДТП ее машины в сочинских горах. В истории Собчак есть два фактора: переход ею рубежа и участие во внутриэлитных конфликтах. Что недопустимо.

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