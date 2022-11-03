Ростовская область и Республика Беларусь разработают план по развитию партнерства

Заседание рабочей группы по сотрудничеству Ростовской области и Республики Беларусь провели в двенадцатый раз. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Делегация Ростовской области прибыла в Республику Беларусь с официальным визитом во вторник, 1 ноября. Рассказываем, какую пользу вынесли обе стороны после этого визита и что изменится в производстве и внешней торговле в донском регионе.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ — СЕРДЦЕ ПРОИЗВОДСТВА

Плодотворная работа началась с посещения промышленных площадок. Большой интерес главы Ростовской области Василия Голубева вызвал опыт создания индустриального парка «Великий камень» - экономической зоны, сформированной в соответствии с межправительственным соглашением Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Объект рассчитан на производство высокотехнологичных, инновационных наукоемких, экспортоориентированных и экологически чистых производств.

В индустриальном парке есть мощная инженерная инфраструктура, которая соответствует инженерным системам небольшого города. Это стало основой для разработки и запуска крупных инвестиционных проектов. На данный момент в парке локализовано примерно сто резидентов. Наиболее значимые проекты – создание центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, производство телекоммуникационного оборудования и компонентов; суперконденсаторов, оборудования и материалов для рельсового транспорта; новейших материалов из полимеров для строительной отрасли.

- Мы увидели хороший пример того, насколько эффективной может быть такая площадка. У нас в Новочеркасске тоже имеется индустриальный парк, который также обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и расположен вблизи аэропорта. На его территории локализованы производства 11 компаний, которые осуществляют промышленное производство, – отметил Василий Голубев. - А всего там зарегистрировано 67 резидентов. Но нашему парку есть куда расти. Мы задумались о создании там особой экономической зоны промышленно-производственного типа. И сейчас ведем работу по формированию заявки и пакета документов в Минэкономразвития России.

Делегация Ростовской области изучила и работу белорусского предприятия «Камволь». Компания занимается изготовлением большого количества современных тканей: плательно-костюмных, брючных, шерстяных, вискозы, льна и многих других. Эти материалы востребованы в России, странах Евросоюза и СНГ. Интерес к партнерству с компанией проявило региональное предприятие компании «Глория Джинс».

«СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ ПАРТНЕРСТВО УКРЕПЛЯТЬ»

В рамках официального визита в Республику Беларусь состоялась встреча губернатора Ростовской области и Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Беларусь.

2 ноября в Посольстве России в Минске Василий Голубев рассказал о темпах развития экономики Дона и экспортном потенциале региона послу Борису Грызлову. По словам главы донского региона, развитие партнерства Ростовской области и Беларуси очень важно, так как Республика – один из важнейших внешнеторговых партнеров.

- Взаимный торговый оборот в 2021 году превысил треть миллиарда долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 26%. Считаем необходимым это партнерство укреплять, - заявил Василий Голубев. - Для этого намерены активно поработать здесь, в Минске, подписать с правительством Республики Беларусь новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Предыдущее было подписано 20 лет назад.

Более всего интерес для взаимодействия представляют собой промышленная кооперация и импортозамещение, сотрудничество в сфере ЖКХ, строительства и научно-технологическое партнерство.

- В условиях беспрецедентных санкций, введенных против России и Белоруссии, нам необходимо еще активнее вести совместную практическую работу по обеспечению условий для экономического роста, – заметил Борис Грызлов. - Вместе с тем в рамках Союзного государства наравне с торгово-экономической кооперацией важно развивать и культурно-гуманитарное сотрудничество, народную дипломатию. Тем более что Ростовской области есть что показать – с ее богатой культурой донского казачества.

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ВЫРОС НА 26%

В этот же день состоялось очередное, двенадцатое, заседание рабочей группы по сотрудничеству Ростовской области и Республики Беларусь при сопредседательстве донского губернатора Василия Голубева и председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Валентина Татарицкого.

В ходе заседания донской губернатор отметил, что ни пандемия коронавируса, ни логистические сложности не помешали активному торгово-экономическому развитию.

- За прошлый год наш внешнеторговый оборот вырос почти на 27%, в том числе, экспорт из донского региона в республику – на 41%, импорт – на 17%. Положительная динамика сохранилась и в нынешнем году, все показатели выросли еще по ряду позиций, – добавил губернатор.

Представительство белорусского бизнеса на рынке Ростовской области увеличивается – в октябре 2022 года началось строительство торгово-сервисного центра Минского автозавода.

В текущем году в донском регионе побывали представители Белорусской универсальной товарной биржи. Сегодня уже 50 компаний числятся в этом электронном ресурсе. В сентябре в качестве брокера биржей аккредитован областной центр поддержки экспорта. Общая сумма сделок донских компаний превысила 1,3 миллиона долларов США.

СОВМЕСТНО ДЕЛАТЬ ПРОДУКТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Активно укрепляются дружеские связи и на муниципальном уровне. Так, в настоящее время действует девять соглашений и договоров о побратимских связях или сотрудничестве муниципалитетов. Например, в августе этого года договор об установлении побратимских связей заключили Азовский и Могилевский районы.

- Мы строим очень серьезные отношения с Ростовской областью, и это заметно по тому, насколько представительна делегация региона, - обратил внимание Валентин Татарицкий. - Мы видим динамику по ряду направлений, которые сегодня обсуждали, и видим перспективы развития этих отношений. Отрадно, что в это непростое время – и в политической, и в экономической сфере - мы плечом к плечу стоим и решаем все насущные вопросы. Начиная с кооперации, чтобы совместно делать продукт высокого качества, востребованный на рынке.

И несколько конкретных предложений уже прозвучало.

- Нашей академией наук было предложено разведение и поставка мальков для того, чтобы производить продукцию в Ростовской области, и такая возможность в вашем регионе сегодня имеется, - объяснил председатель Госкомитета по стандартизации. - И второй вопрос – поставка селекционного картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри и соответствует международным требованиям. Нам нужно сотрудничество, чтобы достигать совместного прорыва.

По итогам прошлого заседания рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь был утвержден протокол на 2021-2023 годы, и все его пункты были выполнены. Стороны договорились о подготовке до конца текущего года нового плана совместных мероприятий по развитию партнерства.

«МЫ ВИДИМ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

В ходе визита делегации Ростовской области в Республике Беларусь третьего ноября состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу Победы на одноименной площади в Минске. Участники почтили минутой молчания павших героев.

Затем состоялась встреча с главой белорусского государства Александром Лукашенко в Минске.

- Вам там непросто в связи с конфликтом на Украине. Вы находитесь на передовой. Мы это чувствуем, мы это точно хорошо знаем. Поэтому желаю вам мужества и стойкости в преодолении тех проблем, которые на ваши плечи упали, - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства также оценил развитие отношений Беларуси и Ростовской области. Александр Лукашенко назвал Ростовскую область «успешной губернией» в сфере обеспечения продовольственной безопасности России и указал на важность продолжения партнерства в аграрной сфере.

Василий Голубев в свою очередь отметил, что компании Дона готовы к укреплению взаимодействия с белорусскими партнерами.

- Мы увидели рост во взаимной торговле – как в экспорте, так и в импорте. Но увидели и то, что далеко не все еще сделано, особенно в экспорте. Мы вчера на заседании рабочей группы обсудили вопрос развития инфраструктуры, в том числе, портовой. Буду поднимать эту тему на правительственном уровне. Очень большое поле для взаимодействия, вы правы, и в аграрной сфере. Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства, - добавил донской губернатор.

Беларусь и Ростовская область имеют мощный индустриальный и научно-технический потенциал. На основе 52 двусторонних договоров взаимодействуют с белорусскими партнерами десять ВУЗов, а также 22 профессиональные образовательные организации донского региона. Это может послужить основой для совместной исследовательской деятельности.

ДНИ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В 2023 году планируется провести Дни белорусской культуры в Ростовской области и Дни донской культуры в Республике Беларусь. Подготовка к этим мероприятиям уже идет полным ходом. Отметим, что белорусская диаспора в Ростовской области поддержала эту инициативу.

Губернатор также отметил большой потенциал для развития взаимного туризма.

- Перед нами открывается большой набор возможностей, - считает Василий Голубев. - И реализовывать их нужно уже сейчас. Можно путешествовать, наслаждаться природой, культурой. Дон всегда был очень гостеприимным краем. Я могу долго перечислять, сколько красивых, интересных мест есть в Ростовской области - Новочеркасск, Азов, Таганрог, Шолоховские места, природные заповедники, в том числе, единственный в Европе степной заповедник, на территории которого расположен остров диких мустангов.

БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗЕЙ

Кроме того, третьего ноября в Минске прошло подписание договора между правительством Ростовской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Стороны уверены, что новое соглашение выведет партнерские связи на новый уровень.

- Прежний договор был заключен два десятилетия назад. Этот период был очень результативным. Все эти годы мы взаимодействуем по самым разным направлениям, а главное - нас объединяют общая история и общие ценности. Сегодня мы подписываем соглашение, которое будет учитывать современные реалии, в том числе изменившееся за два десятилетия законодательство, и послужит развитию наших отношений на новом уровне, – добавил глава Ростовской области.

Как заметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Беларусь заинтересована в расширении на Дон поставок автотехники для пассажирских перевозок, коммунальной и другой спецтехники, в углублении промышленной кооперации, взаимодействии в аграрной и строительной сфере, а также в дорожном строительстве.