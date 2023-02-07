В Турцию вылетел российский спасательный самолёт-амфибия

Сейчас спасатели проводят обследование территории и разбор завалов разрушенных зданий в зоне ЧС

По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова, ведомство направляет самолет Бе-200 в Турецкую Республику.

«Самолет-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе. - Огонь разгорелся в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения.

Напомним, что российские спасатели прибыли в Турецкую и Сирийскую Арабскую Республики во вторник.

- В отличии от зарубежных коллег, ожидающих доставку в зону ЧС, наши оперативно направились в наиболее пострадавший и труднодоступный район турецкой провинции Кахраманмараш, - говорит директор Департамента информационной политики Роман Охотенко. - Это стало возможным благодаря оснащению аэромобильной группировки МЧС России всем необходимым оборудованием, в том числе высоко проходимым автотранспортом.

Сейчас спасатели проводят обследование территории и разбор завалов разрушенных зданий в зоне ЧС.

Всего на помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турцию прибыло более 100 сотрудников ведомства, а также мобильный госпиталь.

И ещё более 50 спасателей уже работают в Сирии, где они извлекли из-под завалов и передали врачам первого пострадавшего…

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приключения продолжаются»: россияне рассказали о сильнейшем землетрясении в Турции (подробнее)