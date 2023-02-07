Герои спецоперации «Z» младший сержант Беломестнов сбил вражеский дрон

Младший сержант Максим БЕЛОМЕСТНОВ и рапорщик Ахмедбек МАГОМЕДОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

ОТБИЛ АТАКУ ДИВЕРСАНТОВ НА КОЛОННУ

Прапорщик Ахмедбек МАГОМЕДОВ

«В ходе передислокации российской батальонной тактической группы для дальнейшего выполнения задач начальник аппаратной связи прапорщик Ахмедбек Магомедов двигался в колоне технического замыкания, умело и оперативно контролировал техническое состояние техники в движении. Во время движения колонна была атакована диверсионно-разведывательной группой украинских националистов. Не теряя самообладания, старший прапорщик Магомедов организовал оборону и лично вступил в бой с диверсантами, не прекращая отдавать указания подчиненным. Благодаря слаженным действиям подразделения связи атака диверсантов противника была отбита без потерь в технике и личном составе. Магомедов обеспечил перемещение всей запланированной техники в новый район развертывания. На месте организовал маскировку позиции и обеспечение охраны. Грамотные и мужественные действия старшего прапорщика Ахмебека Магомедова позволили сохранить жизни и здоровье личного состава, технику и ее готовность к развертыванию и налаживанию бесперебойной связи со всеми подразделениями, что позволило вести успешные боевые действия на стратегическом направлении».

СБИЛ ВРАЖЕСКИЙ ДРОН-РАЗВЕДЧИК

Младший сержант Максим БЕЛОМЕСТНОВ

«Командир отделения младший сержант Максим Беломестнов, действуя в составе подразделения, вместе с подчиненным личным составом выполнял специальные задачи разведки местности. Продвигаясь по местности, отделение Максима обнаружило опорный пункт националистов. Беломестов отдал приказ подчиненному личному составу занять выгодные позиции с учетом рельефа местности, после чего российские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия по позициям боевиков. Завязался бой. Беломестов, умело командуя подчиненным личным составом, действуя на передовом рубеже атаки, лично уничтожил трех националистов из стрелкового оружия, а также метким броском граны поразил позицию пулеметного расчета. Понеся тяжелые потери, противник был вынужден оставить опорный пункт и бежать. Отделение Максима заняло освобожденный опорный пункт. Противник, не желая терять выгодную позицию, решил нанести огневое поражение по опорному пункту при помощи своей артиллерии. Для этого националисты подняли в воздух квадрокоптер для более точного ведения и корректировки огня артиллерии. Ведя наблюдение на опорном пункте, Беломестов увидел вражеский коптер и прицельным огнем из стрелкового оружия поразил его.

Благодаря высоким профессиональным навыкам младшего сержанта Максима Беломестова, а также самоотверженным действиям его подчиненных личного был занят опорный пункт противника, что позволило нашим подразделениям в последующем закрепиться на данном рубеже».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сотрудники Российского военно-исторического общества (РВИО) доставили «юбилейный» 10-й гуманитарный груз на Донбасс. Подробности в своем Телеграм-канале сообщил помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский, который лично сопроводил груз: «В грузовиках на этот раз аппараты Илизарова и другое медоборудование для госпиталя в Макеевке. А еще квадрокоптеры, генераторы, радиостанции, аптечки, экипировка, литература, теплые вещи и даже детские письма».

Отметим, что в 2022 году, благодаря сбору народных пожертвований РВИО, приобрело и доставило в зону Специальной военной операции: 4 автомобиля (3 УАZ «Патриот» и 1 «Газель»), 10 квадрокоптеров, 25 генераторов, 293 радиостанции.

Также российским военнослужащим и добровольцам Донбасса переданы: шлемы, бронежилеты, аптечки и медицинское оборудование, более 10000 комплектов нательного белья и свыше 1500 комплектов теплых вещей, несколько сотен спальных мешков.

Ранее Российское военно-историческое общество передало в зону СВО издание «Черная книга. Зверства бандеровцев». Книга рассказывает о преступлениях бандеровцев над мирным населением в годы Великой Отечественной войны. Брошюра была передана в том числе военнопленным украинским боевикам, в качестве «прививки» от нацизма.

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