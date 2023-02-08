Военная спецоперация на Украине 8 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 февраля 2023 года.

Минобороны РФ уничтожило за сутки шесть складов с боеприпасами ВСУ. Российские военные делают все, чтобы украинские наемники киевского режима испытали «снарядный голод».

За январь 2023 года Вооруженные силы Украины потеряли более шести тысяч военных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании российского военного ведомства.

Вооруженные силы России освободили сразу семь населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Украинские военнослужащие, которые были призваны в ряды ВСУ в рамках проводящейся по решению Владимира Зеленского мобилизации, намеренно и сознательно портят вверенную им военную технику и оборудование, чтобы командование не перебрасывало их на передовую. Об этом рассказали российским журналистам украинские военнопленные.