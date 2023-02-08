Школьники воруют у родителей миллионы на виртуальное оружие в играх и несут мошенникам. Как это остановить

Игры теперь не такие дешевые Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если раньше подростки в школе хвастались дорогими мобильными телефонами, то сейчас это время начало уходить в прошлое. В Москве 11-летний ученик украл у своих родителей 1,8 миллиона рублей. И потратил он их вовсе не на дорогую одежду и гаджеты, а на оружие в компьютерных играх. «Комсомолка» решила узнать, как устроен этот теневой рынок, где детям продают за огромные деньги то, что они не могут даже пощупать. И выяснилось, что школьник с двумя миллионами рублей это лишь верхушка айсберга, о котором многие родители даже не догадываются.

«ШКОЛЬНИКА ОБМАНУЛИ МОШЕННИКИ»

Школьник из Москвы, как сообщали СМИ, потратил деньги в «стрелялке» «Standoff 2». В группах поклонников этой игры в российских соцсетях состоят до двух миллионов человек. Поэтому покупка и продажа вещей из «Standoff 2» пользуется большой популярностью. По рассказам геймеров, в этой игре чаще всего можно встретить именно школьников, люди постарше ей интересуются мало.

В игре покупают только расцветку

Чтобы разобраться в том, как устроен этот теневой рынок, «КП» решила обратиться к продавцам оружия напрямую. Как оказалось, дети вкладывают деньги в игру вовсе не для того, чтобы улучшить характеристики своего бластера, а лишь, чтобы поменять его расцветку.

- В этой игре продают и покупают не за рубли, а за «голды» (золото – прим.ред.), - рассказал «КП» один из продавцов. – Голды – это своя валюта в игре, один «голд» равен примерно одному рублю. На «голды» в игре покупают «скины». «Скин» – это не само оружие, а его расцветка. Потому что по своим характеристикам в «Standoff 2» один бластер или нож ничем не отличается от другого – лишь узорами и цветом. Эту раскраску и называют «скином», которую покупают и продают. Самое дорогое оружие, на которое я натыкался в этой игре, стоило около 100 тысяч рублей. Но такое есть только у единиц.

Расценки на голды

Новость о том, что школьник потратил такую сумму денег именно в этой игре, продавцов сильно удивила. По их словам, подросток, судя по всему, наткнулся на мошенников.

- Мошенников в игре много, их главная цель - убедить вас что-то у них купить за большую сумму, - делятся продавцы виртуального оружия. – Чтобы избежать обмана, у нас существуют свои «гаранты» - это популярные в игре люди, через которых проходят сделки. Они регулируют этот процесс, если дело касается больших сумм. Школьника же, судя по всему, просто обманули, пообещав ему «крайне ценные вещи».

К слову, жалоб на мошенников от школьников в соцсетях достаточно много. Но большая часть из них не обращается в полицию. С одной стороны – не хотят, чтобы знали родители, с другой – найти киберпреступников достаточно сложно.

«ПОКУПАЮТ ДАЖЕ ШЕЙХИ»

Игра «Standoff 2» оказалась далеко не самой дорогой. По словам экспертов, рынок продажи оружия в компьютерных играх достаточно большой и развитый. И исчисляется он миллиардами рублей в год.

- Этот рынок можно сравнить с биржей, - рассказал «КП» владелец сети компьютерных клубов Алексей Гончаров. – Если говорить о мировых масштабах, то это огромное количество оружия на миллиарды долларов. Для школьников это стало способом выразиться. Если раньше они покупали смартфоны и брендовые вещи, чтобы впечатлить окружающих, то теперь они покупают «скины». И что самое главное, это оружие стоит куда дороже, чем самые модные смартфоны.

Виртуальные перчатки - 300 тысяч рублей

Само оружие в играх, которое позже выставляют на продажу, чаще всего достается игрокам бесплатно за их достижения. И уже позже оно выставляется на рынок, после чего перепродается каждый раз все дороже.

- Чем реже вещь, тем она дороже. Чем игра популярнее, тем больше спрос на вещи, - рассказывают «КП» геймеры. - «Standoff 2», о которой вы говорите, не самая популярная игра в России. По одной простой причине – она работает только на мобильных устройствах. В других играх «скины» дороже. Есть оружие и на десятки тысяч долларов. Но такое покупают в основном арабские шейки, в России редко его встретишь.

Нож в игре стоит дороже настоящего коллекционного

«ОБОРОТЫ РЫНКА – МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ»

Одной из самых популярных игр, где продают самое дорогое оружие, геймеры называют CS:GO. Для покупки и продажи «скинов» в ней существует несколько крупных торговых площадок. На одной из них есть счетчик покупок, совершенных на площадке. Он обновляется в режиме реального времени. Если верить этим данным, то на данный момент на ней совершили уже больше 245 миллионов сделок. И цены здесь немаленькие. Некоторые спортивные перчатки в игре, к примеру, стоят до 300 тысяч рублей, нож – 169 тысяч рублей, а винтовки по 250 тысяч рублей. Отличаются они лишь расцветкой и узорами. Максимальная цена за одну вещь на этой площадке – полмиллиона рублей, на другой - 100 тысяч долларов.

- Позволить себе дорогое оружие может не каждый, особенно школьник, - объясняет директор сети компьютерных клубов Гончаров. – И истории с тем, что подростки воруют деньги у родителей для покупок, были всегда. Но есть и те, кому родители сами дают деньги. Если говорить о том, что я видел, у нас есть взрослые игроки, которые показывали мне, что они купили инвентарь в игре на 200 и 300 тысяч рублей. У школьников же все зависит от их родителей. Есть обеспеченные подростки, которым дают сотни тысяч рублей на покупки. Им надо выделиться и они могут себе это позволить. Но в среднем на одном аккаунте в игре у обычного школьника до 15 тысяч рублей.

К слову, самой дорогой расцветкой винтовки, проданной на одной из российских площадок, оказалось оружие за за 4,2 миллиона рублей. На втором месте винтовка за 3,9 миллионов рублей, а на третьем - за 3,6 миллиона рублей.

А вот расцветка винтовки обойдется в 400 тысяч рублей

Торговля виртуальным оружием оказалась довольно выгодным бизнесом. И люди в нем делятся на две категории.

- Есть частные лица, которые покупают это оружие, держат его у себя до повышения цены, а потом продают, - делятся знатоки рынка. – А есть компании, которые специализируются на этом. Выделенного законодательства у нас под это в России нет. Часть из них работает по принципу ИП, поэтому их обороты закрыты. Но насколько известно, даже небольшие игроки могут иметь оборот в миллионы рублей в месяц, а большие игроки имеют совсем другие суммы. В годовом выражении на этом рынке крутятся в России миллиарды рублей, часть которых приносят именно дети.

А уж где школьники берут эти деньги, торговцам неважно. Ведь пока эта сфера законодательно не регулируется.

Самое дорогое оружие в игре

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Государство может на этом заработать»

- История с продажей оружия в играх - это очень большие деньги, это глобальная сеть, которая захватывает все большие слои молодежи, - делится финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. – И законодательному регулированию эта сфера подвергается крайне слабо, если вообще подвергается. Пока это лишь на уровне того, чтобы там не было призывов к насилию. Все остальное лежит вне зоны законодательства, не говоря уже о налогах. Там чаще всего применяется криптовалюта, которая тоже у нас не регулируется. Это отдельная проблема. Законодательно здесь можно все упорядочить, для этого нужно привлечь специалистов в области информационных технологий, юриспруденции и экономики. Понятно, что это вызовет сопротивление у народа. Но если это рынок, на котором крутятся миллиарды, то даже 10-процентный налог перекроет все затраты на то, чтобы создать законодательную базу. С учетом того, что этот рынок постоянно растет, государству это будет выгодно.

Расценки в играх

ВОПРОС РЕБРОМ

Как не попасть в руки мошенников в онлайн-играх?

- Самое главное правило, никогда не обсуждайте покупки в мессенджерах лично с продавцом, делайте это только на специализированных площадках, - делится Алексей Гончаров. - Лучше использовать официальные площадки, которые создают сами производителей игр. Либо используйте сервисы, которые работают по принципу биржи, где продают вещи другие игроки, но сделку проводит сама площадка. Помните, что стоимость одной вещи может меняться. Оружие в играх – как акции, цены на них все время падают и растут. Но если посмотреть историю за последние пять лет, цена только растет.

КОНКРЕТНО

Как уследить за покупками ребенка в играх?

- Запросить пароли ребенка от всех аккаунтов в играх не очень эффективный метод, - считает Алексей Гончаров. - Он может создать другой аккаунт, о котором вы не будете знать. Единственный метод - общение с самим ребенком. Нужно ему объяснить, что его могут обмануть в Интернете, предложить обсуждать траты в игре с родителями, проводить сделки вместе с ними, чтобы они контролировали цены и надежность сделки.

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