Видеть на 100%: мифы и правда о контактных линзах

Лучшие методы коррекции зрения. Фото: Shutterstock

Плохое зрение - распространенная проблема в современном мире. Ученые говорят, что уже к 2050 году половина людей на планете будет иметь плохое зрение из-за постоянно возрастающих зрительных нагрузок, использования смартфонов и компьютеров.

К счастью, у современной офтальмологии есть способы решения этой проблемы. Сейчас коррекцию зрения проводят множеством методов. Они позволяют исправить нарушения рефракции, улучшить или полностью восстановить остроту зрения. Самыми популярным и удобными способами являются линзы и очки, а также рефракционная хирургия.

«Комсомольская правда» вместе с ведущими экспертами собрала для вас все плюсы и минусы коррекции зрения, а также развеяла популярные мифы о контактных линзах.