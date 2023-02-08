Байден поднимает ставки: почему он сказал, что конфликт на Украине это «испытание на века»

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным посланием «О положении страны» перед палатой представителей и сенатом Конгресса. Это было его второе такое выступление в качестве президента страны. Байден, по мнению американских аналитиков, собирается не покидать Белый дом еще предстоящие шесть лет. Хотя официальное решение Байдена относительно участия в президентских выборах 2024 года ожидается в ближайшее время, его речь и поведение во время события дают основания ожидать, что свою предвыборную кампанию он уже начал.

Послание к нации - жанр, доминирующей темой которого традиционно являются внутренние проблемы. Для простых американцев они, что естественно, самые главные. Поэтому внешняя политика в таких речах присутствует, но все же как «гарнир» к основному блюду. Однако для нас, что тоже естественно, он-то и представляет главный интерес. Итак, что на свой «внешнеполитический стол» подал президент США в этот раз?

Действия России на Украине, заявил Байден, стали «испытанием на века, испытанием для Америки, испытанием для мира». Правда, слово «Россия» во всей речи не было произнесено ни разу, вместо него говорилось «президент Путин». Вряд ли американский президент сознательно хотел этим оттенить, что большинство россиян поддерживают своего президента и отождествляют с ним свою страну, но кто нам мешает согласиться с ним в этом, пусть даже и невольном, признании?

Согласиться с Байденом здесь можно и в главном его посыле: начавшиеся события и исход противостояния Запада с Россией, действительно, определят судьбы мира «на века». Именно об этом и говорит, хотя в других словах, Москва, повторяя для США и их западных союзников: ваше время уходит.

Однополярный американоцентричный мир неумолимо теряет сою глобальную гегемонию, служившую основой его экономического превосходства. Его разрушение началось, будет ли оно затянуто «на века», как надеется Байден, трудно сказать. Но если американский президент имел в виду что-то иное, а скорее всего, именно так, то его риторика о поддержке «основных принципов демократии», «суверенитета», «права людей жить без тирании» до боли знакомы. Как знакомы и итоги борьбы американцев за эти ценности во многих странах мира.

Обращаясь к присутствовавшей на мероприятии послу Украины, президент США в ее лице заверил Киев: «Мы едины в нашей поддержке вашей страны. Мы будем стоять с вами, сколько потребуется». И опять трудно возразить Байдену. Он же не раз заявлял, что мира с Москвой не будет, пока ее не победят, и воюет с ней украинскими солдатами. Если американцы так долго и упорно стравливали Украину с Россией, то естественно, затяжной военный конфликт между ними - желанная цель Вашингтона. Поэтому - «сколько потребуется»… Правда, в контролируемом сейчас республиканцами конгрессе есть сомневающиеся в такой формуле, но это уже внутреннее дело американцев.

Другой страной в послании Байдена, название которой он и не пытался избегать, был Китай. После эпопеи с «шаром-шпионом», беспрепятственно пролетевшем над большей частью США, здесь ожидалась показательная жесткость. Тем более, что конгресвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин - та самая, которая обозвала администрацию Байдена «импотентами» из-за того, что шар так долго не могли сбить - пришла слушать президента с белым шариком в руках.

Байден заявил, что ясно дал понять президенту Китая Си Цзиньпину: США стремятся к конкуренции с Пекином, а не к конфликту. Но тут же ввернул китайцам «крутяк»: «Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем, чтобы сделать Америку сильной». Ну и не забыл основное, уже звучавшее и раньше: Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу американским интересам. «Не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну». Это что, Вашингтон объявит Пекину войну? Или, в своих традициях, будет гадить ему по-тихому? Но тогда и товарищ Си имеет полное право ответить тем же господину Байдену: раз тот так принципиально защищает суверенитет Украины, то почему Китай не может так же твердо отстаивать свой суверенитет над Тайванем?

«Международный гарнир» речи Байдена на этом практически и закончился. Ничего нового, необычного, «вкусненького» или «остренького». Блюда-то уже всем хорошо знакомые, не первой свежести. И если «повар» Байден собирается варить их еще целых шесть лет, то, может, стоит поболеть за него на выборах? Во всяком случае известно, из чего он их готовит и чем собирается заправлять. Но что нам подадут на стол в предстоящие годы, опять-таки, сугубо внутреннее дело США. А наше дело - согласны ли мы, как и китайцы, это все «проглатывать».