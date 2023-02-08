В Турции после землетрясений началось наводнение: как связаны два катаклизма

В турецком Искендеруне после землетрясений началось наводнение. Фото: AFP PHOTO / IBRAHIM LALELI / DHA / East News

В турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушительного землетрясения, принялся расти уровень моря. Море вошло в город и залило улицы. На многочисленных видео видно, что вода поднялась едва и до настоящего наводнения далеко, но выглядит это очень зловеще.

Но почему это происходит?

Мы строим дома, дороги и сеем хлеб на почве, а почва лежит на плитах. Плиты же – на мантии, полужидком слое, и как бы плавают на ней. Плиты медленно дрейфуют по мантии именно потому, что она жидкая, и наползают друг на друга, как льдины на весенней реке. Когда напряжение между плитами становится слишком сильным, что-то ломается (плита, сразу несколько плит), и земля трясется. Это понятно.

Но важно также понять, что уровень моря – это, собственно, хрупкий баланс между сушей и водой. Стоит плите опуститься или подняться, уровень моря поменяется. Во время землетрясений случается именно это. Плиты трещат, немного меняют свое положение, и это сразу отражается на береговой линии.

Классический пример – после извержения Везувия, которое погубило Помпеи в древности, береговая линия, напротив, отступила, обнажив шевелящихся у уреза воды морских гадов. Кстати, часто такое отступление связано не с плитами, а с цунами и предвещает удар высокой волны, но тут был не такой случай. Здесь, напротив, море приблизилось. Геологи говорят: в общем случае море идет туда, куда оно и так идет, но медленно. Скажем, берег медленно понижается. На сантиметр в столетие. Или повышается. Берег вообще не стоит на месте нигде и медленно меняется, просто мы не видим. Землетрясение делает такие изменения мгновенными: что случилось бы за столетия, происходит за минуты.

Какие еще бывают последствия землетрясений? Самые необычные, и мы никогда заранее не знаем, будут ли такие последствия конкретно, например, в Турции. Среди частых явлений – исчезновение подземных источников пресной воды, что актуально для Турции. Причина понятна: замыкаются каналы, по которым вода поступала наверх. Но потом откроются новые.

Также на поверхность могут выходить вредные газы – но в Турции, кажется, этого не произошло.

Изменения состава растений, животных – важная, но дискуссионная тема. Дело в том, что землетрясения сопровождается выбросом инфразвука, который отпугивает животных. В дальнейшем они (дикие, конечно) могут избегать этих районов. Состав растений также может поменяться из-за не вполне понятных причин. Но статистики по таким явлениям накоплено мало.