МТС предлагает кешбэк за бронирование отелей

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Клиенты смогут получать кешбэк в размере от 2% до 5% от стоимости бронирования на МТС Travel. Размер вознаграждения зависит от стоимости бронирования — чем она выше, тем больше кешбэк.

Программа лояльности доступна для абонентов всех сотовых операторов. Потратить кешбэк можно на гаджеты, подписку онлайн-кинотеатр, билеты на концерты и в театры, мобильную связь, домашний интернет и другие сервисы экосистемы. Списание кешбэка также предусмотрено у партнеров. В будущем также появится возможность не только зарабатывать, но и тратить кешбэк и на оплату бронирования.

«Наша программа лояльности уже получила признание миллионов — мы видим более чем двукратный рост числа участников программы в сравнении с прошлым годом. Добавляя предложения от компаний экосистемы, мы даем клиентам возможность максимально выгодно пользоваться нашими лучшими продуктами. Стоимость среднего номера составляет несколько тысяч рублей за ночь — а это значит, что полученным кешбэком после недельной поездки можно будет оплатить месяц связи, билет на концерт или зарядку для телефона», — отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.

«Путешествия по-прежнему остаются в структуре расходов россиян, однако всё чаще, планируя поездки, пользователи ищут дополнительную выгоду. Начисление кешбэка — первая интеграция с экосистемой МТС, предлагающая дополнительное преимущество за бронирование отелей. Мы видим и другие синергии с сервисами МТС, которые планируем реализовать в 2023 году», – говорит генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.