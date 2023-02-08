"Маленькие кебабчики": В украинских соцсетях высмеяли трагедию в Турции и расстроились, что она не в России

Спасение из плена обломков рухнувшего здания восьмилетнего мальчика в городе Хатай, Турция. Фото: REUTERS

Тысячу раз, наверное, уже писали про то, что нацисты на Украине сформировали какую-то новую, не принадлежащую к человечеству общность. Они впитали в себя все человеконенавистничество, которое только существует в мире. Они это доказали уже десятки раз, публично радуясь катастрофам и гибели детей, артистов, обычных людей в России.

Но если раньше речь, преимущественно, шла о России и наших гражданах, то, наверное, многих на Западе удивила сейчас реакция националистов на трагедию землетрясения в Турции (про Сирию промолчу, поскольку Ассад – союзник России, там все понятно). Напомню, на данный момент речь идет уже о почти (или еще) 7 тысячах погибших. Среди которых представители самых разных возрастов, в том числе, старики, женщины, дети, даже совсем маленькие. Стихия не выбирает.

Весь мир сочувствует. Многие страны шлют помощь. Россия направила 2 отряда спасателей, самолет-амфибию, наши сограждане несут цветы к посольству Турции (и Сирии тоже), Путин направил лидерам стран телеграммы с соболезнованиями и пообещал помощь. В Сирии наши военные тут же принялись разбирать завалы, не дожидаясь приезда спасательной техники и т.д.

А в это время националисты в украинских пабликах пишут:

- Приятно сознавать, что дети-кебабщики погребены под обломками. Эти тараканы не должны были вмешиваться в процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

- Я вижу новости о землетрясении в Турции и размышляю, почему оно не в проклятой России.

- Турки сами виноваты, не надо было принимать руснявых туристов. Это им наказание.

- Надо было, чтобы еще в Анталье тряхнуло, чтобы еще и русню придавило.

- Видом мелких кебабщиков удовлетворен, ха-ха, - это подпись под фотографией с погибшими турецкими детишками.

- Маленькие турецкие кебабчики, - это тоже про фото с погибшими детьми.

Тела жертв землетрясения в спортзале, город Кахраманмараш, Турция. Фото: REUTERS

Наверное, Эрдоган поставлял им мало "Байрактаров"? Или не стоило Эрдогану устраивать газовый хаб с Россией? Тоже ведь аргумент. Или вместо "медового плена" главарям из запрещенного в России "Азова"* Эрдогану следовало отпустить их на Украину, снабдив еще и танками? Похоже, бандеровцы и на это обиделись, точно? Вот пусть теперь, по мысли украинских "патриотов-бандеровцев", кстати, поддерживающих тот самый "Азов"*, и расплачивается вместе со своими турками.

На самом деле - нет. По той причине, что движущая сила ненависти – это зависть. К соседу, если он живет хоть немного лучше, а и того проще – не хуже. К его достижениям, к его умным и красивым детям, к его красавице-жене, даже к его несчастьям. Потому-то, кстати, бандеровцев так взбесило землетрясение в Турции, что моментально все мировые СМИ переориентировались на турецкую трагедию (такой же трагедии в Сирии для мейнстримных СМИ Запада и политиков оттуда же не существует), и уступили ей все главные страницы и новостные сюжеты, вытеснив оттуда украинскую ситуацию.

Впрочем, сам Владимир Зеленский очень своеобразно выразил соболезнования турецкому народу:

- Мои соболезнования всему турецкому народу, - написал он. - Уверен, что они смогут все преодолеть и поставки помощи для Украины не приостановят.

После чего собрался и полетел в Лондон.

Да и он тоже всего лишь берет пример с "цивилизованных европейцев". Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объяснил, что Евросоюз не может оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Сирии, в отличие от Турции, потому что против Сирии введены санкции. Которые, как мы помним, введены "не против народа Сирии, а против Асада".

Националисты на Украине полностью переняли эту странную логику Евросоюза и даже, как мы видим, превзошли учителей. А потом они будут трагически орать, надсаживая последние легкие: "А нас-то за що?"

За это самое.

*Запрещенная в России экстремистская организация.