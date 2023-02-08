Пока в Европе и на Украине сносят памятники советским воинам, в других странах к ним возлагают венки

У памятника (слева направо): члены СФ РФ Андрей Чернышев, Елена Афанасьева, Павел Тараканов, посол РФ в ЛНДР Владимир Калинин, советник-посланник Эльшад Талыбов, военный атташе, полковник Андрей Лихачев. Фото: Людмила ПЛОТНИКОВА

В Лаосе сейчас находится делегация Группы дружбы Федерального Собрания Российской Федерации с Национальным собранием ЛНДР.

С российскими сенаторами встречаются коллеги-парламентарии, руководство лаосского МИДа, мэр Вьентьяна, министры планирования и инвестиций, информации, культуры и туризма.

Одним из самых важных и самых эмоциональных пунктов программы стало возложение венка к памятнику советским летчикам, принимавшим участие в боевых действиях в Индокитае в годы американской агрессии (1960-1973).

Монумент работы известного российского скульптора Виталия Шанова появился в конце прошлого года в самом центре лаосской столицы.

Член Совета Федерации РФ Павел Тараканов. Фото: Людмила ПЛОТНИКОВА

- Этот мемориал – свидетельство давних традиций дружбы между Россией и Лаосом, символ нашего общего настроя, стремления Москвы и Вьентьяна к миру и безопасности. – сказал посол Российской Федерации в Лаосе Владимир Калинин.

- Сегодня, когда в европейских странах сносят памятники советским воинам, переименовывают улицы, названные в честь героев, освободивших Европу от нацистской чумы, далеко не все в мире, как выясняется, страдают от провалов в памяти. В Лаосе не пытаются переписать историю. – сказала KP.RU сенатор Совета Федерации РФ Елена Афанасьева. – Подвиг советских летчиков, погибших в небе над Лаосом, навсегда останется для всех нас примером героизма и мужества.