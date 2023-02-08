Минобороны России уничтожило в Харькове цеха по сборке дронов ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал журналистам на прошедшем брифинге о потерях ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 130, на Донецком более 140, на Южно-Донецком в районе Угледар и Водяное до 75, на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы ликвидирован минометный расчет ВСУ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ, а в районе Авдеевки и Славянска - два склада боеприпасов ВСУ.

Также по всей линии соприкосновения сожжены десятки танков, бронемашин, артиллерийских систем и машин ВСУ.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение: штабу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Красногоровке, цехам предприятий авиационной промышленности в Харькове, где осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123-х районах.

Конашенков отметил, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 10 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

382 - самолета.

206 - вертолетов.

3046 - беспилотных летательных аппаратов.

403 - зенитных ракетных комплекса.

7789 - танков и других боевых бронированных машин.

1011 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4022 - орудия полевой артиллерии и миномет.

8291 - единица специальной военной автомобильной техники.