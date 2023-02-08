Русский режиссер снимет хоррор в Голливуде. Его хвалит даже сценарист «Бэтмена»

Кадр фильма «Спутник»

Не так часто бывает, что русскому режиссеру удается пробиться сквозь сонм стереотипов в США. Как бы наши Саши не становились Алексами, «там» их все равно воспринимают как чужих. Но все же исключения случаются. Работает Илья Найшуллер. Пробовал делать первые шаги Кантемир Балагов.

Абраменко и Петр Федоров Фото: кадр из фильма.

И вот — новый прорыв. Режиссер Егор Абраменко, выпустивший в России фантастический боевик «Спутник», которым интересовался даже Netflix, снимет хоррор в Голливуде. Фильм будет называться «Страны бога» (God's Country). И выпускать его будет компания известного продюсера Мэтта Ривза — именно он писал сценарий и снимал «Планету обезьян» и нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Голливудский мастер высоко оценивает потенциал русского коллеги.

— Егор — начинающий талантливый режиссер, и я очень рад вместе снимать фильм о монстрах, — отметил Мэтт.

Ривз и Паттинсон. Фото: кадр из фильма.

Фильм повествует о молодой сальвадорской девушке, которая едет в Кентукки, чтобы встретиться с женихом. В определенный момент она обнаруживает нечто зловещее и непостижимое, а ее американская мечта превращается в «кошмар библейских масштабов».

Баррера Фото: кадр из фильма.

Главную роль в картине исполнит мексиканская актриса Мелисса Баррера («Крик»), а сценарий написал Уилл Судик («Мир Дикого Запада»).