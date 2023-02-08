Первые фото со съемок «Голос-11»: Дебютировали Антон Беляев и Владимир Пресняков

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Первый канал приступил к съемкам одиннадцатого сезона шоу «Голос». Как уже сообщал KP.RU, в кресла наставников привычно поместились Полина Гагарина и Баста (Василий Вакуленко), а еще двое новичков — лидер группы Therr Maitz Антон Беляев и Владимир Пресняков, хороший друг Леонида Агутина.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Беляев давно дружит с Первым. Во-первых, он стал полуфиналистом второго сезона шоу «Голос» в далеком 2013 году. Во-вторых, пробовал отобраться на «Евровидение» от Первого канала, но уступил Маниже. В-третьих, именно его проектом LAB явно вдохновлялись создатели нового ночного шоу «Подкаст. Лаб».

Теперь Антон в жюри. Юморит и обменивается колкостями с Бастой, на творчестве которого в том числе формировал вкус.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Полина Гагарина традиционно эмоциональна и открыта. Пережив развод, певица возвращается в проект с новыми силами.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Владимир Пресняков пока ко всем осторожно присматривается и внимательно слушает.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Участники со всей России и стран СНГ пробуют покорить взыскательное жюри красочными и пронзительными номерами.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

В эфир Первого канала шоу «Голос-11» выйдет после окончания детского «Голоса» (финал намечен на конец февраля).