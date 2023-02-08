Две пенсии для инвалидов и отсрочка уплаты аренды для бизнесменов: Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки участников СВО

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство разрабатывает новые меры социальной поддержки участников спецоперации. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО в среду.

Премьер рассказал, что добровольцы, получившие инвалидность в ходе СВО, смогут получать две пенсии (одна из них - по инвалидности), а также другие компенсации.

Вдовы ветеранов боевых действий получат право на ежемесячное денежное пособие. Такой законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Правительство его поддержало.

Мишустин сообщил, что правительством также готовятся и другие решения по социальной поддержке участников СВО и их семей.

По словам премьера, координационный совет продолжает контролировать начисление выплат всем участникам СВО, включая мобилизованных.

- По информации ведомств силового блока, за декабрь такие платежи были проведены в полном объеме, - отметил премьер.

Кроме того, правительство выделило дополнительные деньги на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым.

- Прошу лично отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО, - обратился премьер к участникам заседания.

Еще одна принятая правительством мера - продление отсрочки по арендной плате для мобилизованных предпринимателей. Речь идет об имуществе, находящемся в федеральной собственности. В том числе о земельных участках. Как сообщил премьер, теперь на возобновление таких расчетов предоставляется 90 календарных дней с момента окончания прохождения службы. Коммунальные платежи в период отсрочки вместо арендатора платит арендодатель.

Кроме мобилизованных предпринимателей возможность получения отсрочки распространяется и на бизнесменов-добровольцев. Отсрочку по уплате аренды могут получить, как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, где один и тот же человек является как единственным учредителем и участником компании, так и ее руководителем.

- Благодаря этим изменениям, наши защитники получат достаточно времени для восстановления в полной мере всех бизнес-процессов, не опасаясь возникновения финансовых претензий, - заявил Мишустин.