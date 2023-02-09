В салонах билайн и онлайн-магазине оператора возвращают до 10 тысяч рублей за покупку смартфона

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В интернет-магазине и оффлайн-отделах билайн (то есть в розничных точках) запустили акцию к предстоящим праздникам. Смартфоны уже несколько лет остаются в топе самых желаемых и практичных подарков. Поэтому накануне 23 Февраля и 8 Марта предложение выглядит максимально актуальным.

С покупки смартфона билайн возвращает до половины его стоимости. Предложение действует до 15 марта. Среди моделей: гаджеты от Xiaomi, realme, Infinix и Tecn — около сотни устройств. Покупатель может получить максимально до 10 тысяч рублей выгоды, но не более половины цены девайса. Бонус вернут на баланс абонента билайн.

Например, в магазине есть одна из самых новых моделей бренда Infinix — Note 12 Pro (2023). У него мощный процессор MediaTek Helio G99, который позволяет монтировать видео, вести съемку в высоком разрешении и играть в 3D-игры. Гаджет хвалят за сочный AMOLED-дисплей и тройную камеру с разрешением в 108 Мп. Аккумулятор большой емкости (5000 мА*ч) поддерживает функцию быстрой зарядки.

Все модели, участвующие в акции, есть на сайте билайн. Подробные условия акции доступны на сайте оператора.

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