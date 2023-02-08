Главные роли Сергея Столярова: не стало актера фильма «Завтра была война»

8 февраля стало известно, что накануне скончался Сергей Столяров Фото: кадр из фильма.

8 февраля стало известно, что накануне скончался Сергей Столяров — представитель актерской династии, названный в честь деда — блистательного Сергея Столярова, игравшего в советское время былинных богатырей и эталонных русских красавцев («Садко», «Илья Муромец», «Руслан и Людмила», «Цирк» и др.); именно со знаменитого дедушки Столярова лепили скульптуру «Рабочий и колхозница» для заставки «Мосфильма».

Фото: кадр из фильма.

Внук пошел по стопам деда. И, окончив Щепкинское театральное училище в 1983 году, начал сниматься в кино. Был не так успешен, как известный родственник.

Фото: кадр из фильма.

Его творческая биография насчитывает чуть более 10 работ, самая популярная из которых — Артем Шефер из экранизации повести Бориса Васильева «Завтра была война» (1987) Юрия Кары. Роли, как правило, были эпизодическими.

Фото: кадр из фильма.

Поэтому актер сконцентрировался на театре — играл в Театре Советской армии — и телевидении. Сергей Кириллович был автором и ведущим программы «Детский час», режиссером резонансной передачи «Взгляд», продюсером детского телевидения на канале «ТВЦ» и с 2000 года руководил образовательным каналом «Школьник ТВ».

Фото: кадр из фильма.

Последний раз в кино Столяров появился в 2004 году в мини-сериале «Не забывай» в образе журналиста. С тех пор работал преимущественно на ТВ. Летом текущего года артисту должен был исполниться 61 год.