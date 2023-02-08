В День российской науки Владимир Путин встретился с молодыми учеными. В Кремле он вручил им премии президента за инновации. Фото: REUTERS

В День российской науки Владимир Путин встретился с молодыми учеными. В Кремле он вручил им премии президента за инновации.

- Премия – это признание вашего вклада в развитие научного знания, награда за верность традициям, переданным наставниками и учителями, - сказал в самом начале глава страны.

Он заявил, что ученым предстоит еще много работы. Ведь России за небольшое время надо вырваться в лидеры в микроэлектронике, IT, транспорте и других важных областях.

- Главное мерило успеха – польза открытий людям и миру, - закончил вступительную речь президент.

После самого вручения госпремий, Владимир Владимирович попросил молодых ученых простыми словами объяснить, что же они изучают. Лауреаты и президент сели за знаменитый овальный стол, тот самый, за которым Путин принимал многих европейских политиков.

Ирек Мухаматдинов из Казанского федерального университета рассказал, что придумал систему закачки катализаторов в нефтяную скважину, чтобы сделать нефть более жидкой и упростить ее добычу. Себестоимость работ уменьшается на 30%, а объем извлекаемого сырья вырастает на 10-20%.

Александр Осадчиев из института океанологии Ширшова изучает Арктику.

- Как быстро откроется Севморпуть? – спросил президент.

- Никто не знает, - честно признался молодой ученый.

Он добавил, что до 2012 года льды таяли активно, но сейчас стабилизировались. Как будет дальше – не ясно. Но вряд ли ледовая корка станет расти.

Ирина Тимофеева и Андрей Шишов из СПБГУ придумали новые методы проверки безопасности самых разных материалов. Ученые рассказали, что помогли одной стройкомпании избавиться от запаха аммиака в новых квартирах.

- Вы и еду проверять можете? – уточнил глава страны.

Лауреаты подтвердили. После этого президент добавил, что нужны бытовые анализаторы продуктов на всякую гадость типа нитратов.

Иван Фисенко из 12-го Центрального НИИ Минобороны о своей работе говорил максимально расплывчато. Видимо, работа его засекречена. Известно только, что он работает над защитой «сложных технических устройств» от электромагнитных факторов.