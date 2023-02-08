В Издательском доме «Комсомольская правда» вышел в свет сборник кулинарных рецептов –«Проснуться кондитером»

В Издательском доме «Комсомольская правда» вышел в свет удивительный сборник кулинарных рецептов – «Проснуться кондитером» Натальи Юн. Свой сладкий творческий путь Наталья начала восемь лет назад. Тогда еще не существовало такого изобилия информации: трудно было найти красивые, содержательные книги, а также хорошие, проверенные рецепты. Именно поэтому Наталье пришлось проходить весь путь самостоятельно, по крупицам находить нужные знания, экспериментировать, ошибаться, выбирать лучшее. Итогом и стала книга «Проснуться кондитером», суммировавшая весь опыт.

И форма, и содержание

Книга Натальи Юн в первую очередь порадует оформлением. Изысканные фотографии, отличный дизайн выделяют ее среди разнообразия изданий этой тематики. Но главное, конечно, это содержание.

Автор книги рассказывает, без каких вещей не обойтись на кухне во время приготовления десертов, какой инвентарь обязательно должен быть на столе начинающего кондитера, а что можно и не покупать. Отдельно речь пойдет о продуктах. Тут тоже не все так однозначно, как может показаться с первого взгляда человеку не очень сведущему. Важно, чтобы и мука соответствовала ожиданиям, и чтобы жирность масла и сливок достигала нужных показателей. И, конечно же, Наталья открывает профессиональные секреты. Как правильно испечь десерт, на какие нюансы обратить внимание, как избежать популярных ошибок при приготовлении торта и как собрать и украсить готовое блюдо, превратив его в настоящий шедевр. В книге «Проснуться кондитером» интересное найдется не только для новичков, профессионалы тоже почерпнут для себя немало интересного.

Для профи и новичков

Для тех, кто никогда не готовил ничего подобного, это будет, безусловно, вызов. Но с гарантированным результатом. Ведь все ошибки уже совершены до вас, и не просто совершены, но и исправлены!

А теперь самое время решать, что же приготовить в первую очередь. Может быть, решиться на десерт «Анна Павлова», воздушный и нежный? Или же испечь тающие во рту эклеры? Еще в книге есть рецепты чизкейков, конфет «Птичье молоко», ванильно-клубничного бисквитного рулета, любимых тортов «Наполеон» и «Медовик» и множества других вкусностей. Впрочем, зачем выбирать? Надо все готовить по порядку и получать от процесса и дегустации большое удовольствие.