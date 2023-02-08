В Минобороны России наградили лучших ученых

Николай Панков вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ и «Лучший молодой ученый Министерства обороны Российской Федерации». Фото: Минобороны РФ

В день Российской науки – в Национальном центре управления обороной России статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ и «Лучший молодой ученый Министерства обороны Российской Федерации».

Обращаясь к лауреатам, Николай Панков подчеркнул, что награждаемые сегодня научные коллективы «внести наиболее значимый вклад в развитие российской военной науки».

Фото: Минобороны РФ

«Результаты научной деятельности награжденных сегодня по достоинству отмечены руководством Министерства обороны Российской Федерации», - отметил замминистра обороны.

Кроме того, статс-секретарь отметил вклад руководящего состава органов военного управления, научно-исследовательских организаций и военных вузов в достигнутые научные результаты.

Фото: Минобороны РФ

В военном ведомстве отметили, что в 2022 году конкурсными комиссиями Министерства обороны России были рассмотрены 84 научные работы и 17 конкурсных дел. Bceгo в конкурсах приняло участие более 300 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: Минобороны РФ

В торжественной церемонии также приняли участие председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Василий Трушин, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.