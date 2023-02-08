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8 февраля 2023 15:00

«Разругался с женой!» : 51-летний Святослав Ещенко рассказал, почему почти не видится с сыном

Юморист Святослав Ещенко заявил, что бывшая жена настраивает сына против него
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Юморист Святослав Ещенко заявил, что бывшая жена настраивает сына против него

Юморист Святослав Ещенко заявил, что бывшая жена настраивает сына против него

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посмотреть на новый фильм Александра Ковтунца «Быть» о лихих 90-х съехался не только киношный бомонд, но и светские «пассажиры». В первых рядах на дорожку выпорхнула певица Анна Калашникова, демонстрируя новые бриллиантовые серьги в виде змей.

Кстати, украшения в виде рептилий сейчас в тренде. Первой ещё несколько месяцев назад задала тон королева шансона Любовь Успенская, выгуляв колье в виде змеи. К слову, как говорит сама Успенская, это украшение она подарила себе сама.

Стоит такое роскошество аж 39 миллионов рублей. Украшение выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами в 74 карата.

В первых рядах на дорожку выпорхнула певица Анна Калашникова, демонстрируя новые бриллиантовые серьги в виде змей.

В первых рядах на дорожку выпорхнула певица Анна Калашникова, демонстрируя новые бриллиантовые серьги в виде змей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подобном на недавней премии «Грэмми» появилась западная дива Джей Ло. Ну, а другие гости не участвовали в ярмарке тщеславия, а наоборот пришли, как говорится, в чем Бог послал. Нарядились в стиле 90-х, когда наши звезды ещё не знали, что такое люкс и обшивались у какой-нибудь портнихи на окраине Москвы. Обстановка на премьере, надо заметить, располагала к ностальгии. На втором этаже кинотеатра «Октябрь» старушки угощали ароматными пирогами. Ну прям как те бабули у метро, которые ещё в начале «нулевых» приторговывали у метро пирогами, да пуховыми платками. Гости премьеры, закусывая сдобой, фотографировались с приметами того времени-с древними мобильниками, кассетами из видеопроката и советскими телевизорами. Всем этим нехитрым бытом был стилизован кинотеатр по случаю премьеры. В общем, ещё до показа мы окунулись в 90-е, может, поэтому с каким-то даже детским восторгом зрители приняли фильм «Быть».

Гости премьеры, закусывая сдобой, фотографировались с приметами того времени-с древними мобильниками, кассетами из видеопроката и советскими телевизорами.

Гости премьеры, закусывая сдобой, фотографировались с приметами того времени-с древними мобильниками, кассетами из видеопроката и советскими телевизорами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как вы помните, в те далекие годы в каждой семье проживал поклонник «Кривого зеркала». Вот звезда этого шоу, 51-летний юморист Святослав Ещенко и пожаловал на кинопоказ.

-Святослав, вы в отличной форме. Не выходите из спортзала, наверное?-поинтересовалась у юмориста KP.RU.

-Да, нет. Раньше пытался заниматься йогой, но потом понял, что я лентяй,-поделился с «КП» Ещенко.-Просто у меня гармоничное мышление. Ну и 33 года я не ем мясо.

-А откуда энергию берёте?

-Энергия берётся прежде всего от позитивного мышления и гармоничного сосуществования с миром, что в наше время все сложнее и сложнее. Одни сплошные стрессы. Каждое утро приходится настраиваться на позитив.

-А в пандемию сложно, наверное, было настроиться?

-Очень сложно. Работы тогда совсем не было. Я 4 месяца сидел без гастролей, без выступлений. А поскольку я свободный художник, не состою в каком-то стационарном театре, могу надеяться только на свои силы.

-Не болели ковидом?

-Болел! Причем, обоими штаммами. Но я очень легко выздоровел. Думаю, благодаря вегетарианству. Потом я прочел исследование ученых, что 75 процентов вегетарианцев ковид переживали бессимптомно.

-И алкоголь тоже исключили?

-Иногда могу выпить, если друзья очень просят. Какой-нибудь хороший, не крепкий напиток могу пригубить, но не более того.

-Вы в 2018 году развелись. Как у вас с бывшей женой складывается? Общаетесь?

-Мы с Ириной разругались на почве политики.

Она теперь и сына настраивает против меня, -вздыхает юморист.-С сыном, к сожалению, почти не вижусь.

-А где с девушками знакомитесь? В соцсетях?

-Я вообще не знакомлюсь. У меня интенсивная творческая жизнь и мне этого достаточно. У меня нет проблемы, что мне надо с кем-то познакомиться. В основном ведь как бывает? Мужчины сначала кого-то находят, а потом уже разводятся с женами. У нас с Ириной было все честно. Мы когда поняли, что нам тяжело вдвоем, мы сначала просто разъехались. Три года мы с женой жили отдельно и только потом развелись официально. Ну когда уже поняли, что назад дороги нет. Мы ведь думали, что ещё сможем склеить наш брак, но не получилось. Но в целом мы цивилизованно прошли этот период развода. Конечно, многие мои приятели только из-за бытовухи ищут пару. Мол, кто-то должен готовить, кто-то должен стирать, убирать. А у меня есть стиральная машинка, есть пылесос. Готовить мне особо не надо, я редко бываю в Москве. Да, и пыли у меня практически нет дома. Ради быта кого-то брать в каббалу, мучить женщину? Я же понимаю всю ответственность. Я должен не только требовать с женщины, но и давать ей что-то взамен. А когда люди по-настоящему любят друг друга, дня не могут прожить друг без друга, когда между ними есть полное взаимопонимание, тогда да, тогда есть смысл создавать семью.

А так в 50 с лишним лет жениться ради быта? Какой в этом смысл? -смеется юморист.

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