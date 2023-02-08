«Врачи делают все, что могут»: Мама Романа Костомарова попросила молиться за его здоровье

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира фигурист Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигуристу Роману Костомарову 8 февраля исполнилось 46 лет. Свой день рождения спортсмен встретил в больнице. Уже больше месяца он лежит в отделении интенсивной терапии «Коммунарки», его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. Накануне Роман пережил сложную операцию: хирурги ампутировали ему стопы. В день рождения фигуриста его мама Валентина Николаевна призвала молиться за здоровье сына.

«То, что он сегодня родился, для нас огромное счастье. И тогда так было, и сейчас, по жизни. То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда… Я только на него могла опереться. Поэтому сейчас я, конечно же, молюсь Богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают все. Пусть он будет здоров, тогда и у нас все будет хорошо!», - рассказала Валентина Николаевна порталу aif.ru.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию 10 января. В новогодние каникулы Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Часть выступлений проходила на открытом воздухе, в мороз. Говорили, что Роман уже тогда чувствовал себя неважно, но продолжал отрабатывать спектакли. В итоге спортсмен запустил болезнь. В больницу его госпитализировали с тяжелой пневмонией.

Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату ЭКМО для искусственного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Врачи до последнего старались сохранить ноги, но ампутация оказалась неизбежной.

Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В эти трагические дни жена Костомарова, фигуристка Оксана Домнина каждый день приезжает в больницу к мужу. У пары растут двое детей – 12-летняя дочь Настя и 7-летний сын Илья. В день рождения Романа Оксана опубликовала в соцсетях трогательное обращение к мужу.

«С днем рождения, мой герой, мой сильный, мой любимый. Мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи. Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное», – написала Домнина на своей странице.