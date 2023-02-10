От фокстрота до футбола и от Кэт до Катюши: как создавались самые знаменитые мелодии Матвея Блантера

Исполняется 120 лет со дня рождения автора популярнейших песен советской эпохи. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

Его песни исполняли Далида и Серж Генсбур. И многие советские певцы, от Андрея Миронова до Иосифа Кобзона. А «Катюша»… Что о ней говорить? Великая песня, как и многие другие, написанные композитором Матвеем Блантером. Про несколько из них мы расскажем к юбилею автора, купеческого сына, приехавшего из Черниговской губернии в Москву в 1917 году.

Его отец был вполне обеспечен: владел заводом и керосиновыми складами. Мать была актрисой. Сам он получил образование в тогдашнем Музыкально-драматическом училище, ставшем ныне ГИТИСом. А потом началось плавание по жанрам: от фокстротов в кабаре до футбольных маршей и лирических песен о войне.

«Джон Грей был всех смелее, Кэти была прекрасна…»

Фокстрот «Джон Грей» был как бы пародией на буржуазную музыку. Но эта пародия захватила Москву: до сих пор легко вспомнить мотив. А Андрей Миронов в телефильме 1983 года «Я возвращаю ваш портрет» снова подарил фокстроту жизнь: артистично, с чечеткой дурачился в шляпе-канотье, с тросточкой. «Нет, нет, сказала Кэт». И тарам-пам-пам.

«Шел отряд по берегу, шел издалека…»

Песня о Щорсе – совсем другая история. Щорс был начальником дивизии, он воевал за Киев против Петлюры. Слова к песне написал Михаил Голодный, который сначала отдал стихи другому композитору. Песня не получилась, а тема была горячая: сам Сталин заказывал Александру Довженко кино про Щорса. Голодный предложил стихи Блантеру, а тот в 1936 году создал чудо: соединил ритм движения лошади и народного пения.

Футбольный марш

Как-то спортивный комментатор Вадим Синявский задумался: а почему проход команд как-то скучен? Где радость ожидания матча, игры? Сначала Синявский пришел с предложением написать специальную мелодию к Шостаковичу. Но тот идеей не вдохновился, а Блантер вполне себе был готов. Условие было одно: марш должен быть коротким. И звучать от момента, когда команды появляются возле трибун и доходят до центра поля. Блантер проверял длительность с секундомером – педант! Это было в 1938 году, и его мелодия - похоже, лучшая традиция советского и российского футбола.

За свою жизнь Блантер написал около двухсот песен, и почти каждая из них становилась народной. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

«Выходила на берег Катюша»

Как ни странно, «Катюша» тоже была написана в 1938 году. До войны. Текст сочинил Михаил Исаковский, который потом никак не мог понять, что с Катюшей делать. Зачем она выходит на берег крутой? Было несколько вариантов, премьера «Катюши» делалась с помощью джазового экспериментального ансамбля. Тот почти целиком погиб под Вязьмой на войне. «Катюша» осталась. Ее пели многие. Она стала гимном итальянских партизан, только с другим названием, про свист ветра. А в исполнении Далиды превратилась зачем-то в «Казачка». «Катюше» отдавали дань по всей Европе, а еще в Китае и Японии. Легенд с ней связано много: и про то, как греки пели «Катюшу», сбрасывая фашистов с кораблей, и про то, что именно в честь песни назвали артиллерийскую систему, и про девушек по имени Катя, ставшими прототипами героини…

А вообще-то миномет, прозванный Катюшей, изначально выпускался под названием «Костикова автоматический термитный». Завод имени Коминтерна ставил сбоку букву «К». Дальше пошло народное солдатское творчество. В котором отразилось то, что было действительно дорого сердцу бойца.

«В лесу прифронтовом»

За свою жизнь Блантер написал около двухсот песен, и почти каждая из них становилась народной. Не буду использовать слово «хит» - оно из другой эпохи. А сам Блантер очень любил песню, написанную на слова того же Михаила Исаковского – «В лесу прифронтовом». Знаменитый французский бард Серж Генсбур услышал как-то эту песню от матери, когда-то учившейся в Питере. Разучил русские слова и спел в 1974 году, почти не делая ошибок. Вроде бы, это был просто вальс про отдыхающих бойцов. Никакого бравурного марша и грома победы. Усталость от боев и мечта о доме. Но именно эта песня позволяла достучаться до сердца.

* * *

Что было еще? Каждый тут выберет для себя. Фантастическая трагедия – «Враги сожгли родную хату». Произведение, которое одно время было «закрыто», как слишком мрачное. Как же: у нас победа и оптимизм, а солдат почему-то стоит на пепелище и печалится. Марк Бернес прекрасно исполнил песню уже в 60-е, в оттепель.

А еще была песня на стихи Окуджавы «Надежды маленький оркестрик». Исполнял ее Эдуард Хиль, Окуджава остался недоволен. Но тогда его, Булата Шалвовича, песня впервые стала доступной на пластинке. Может быть, Окуджава был прав: у Хиля слишком выстроенный голос, чтобы такое петь. И Блантер работал с хором, с оркестрами, а не оркестриками.

Умер Матвей Исаакович в одиночестве, в 87 лет. Сын от второй жены умер, жена тоже скончалась. Где-то в США была внучка, которая не приезжала. Исхудавший автор «Катюши» страдал от боли в суставах и в сердце и уже не мог играть на фортепьяно. Друзей осталось мало: известно достоверно, что Иосиф Кобзон помогал Блантеру, даже заказывал пищу к обеду. Сам композитор казался нелюдимым и отвергал ненужные, как ему казалось, советы. И говорил тем, с кем еще хотелось говорить, что никому не пожелает так долго жить.