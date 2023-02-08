Звездный десант на «ЦСКА Арене»

Полина Гагарина
Фото: "КП" Архив
На арене появятся сразу три сцены. Первая - для выступления живых коллективов с инструментами. Вторая - центральная сцена с обзором 360 градусов и огромным напольным экраном. Над ней 6 парящих экранов, на которых будет идти трансляция крупных планов и специально подготовленной графики. Кроме того, зрителей ждут масштабные спецэффекты. Увидеть все это на стадионе ЦСКА 22 февраля смогут 13 тысяч зрителей!
Впечатлит и количество звезд, участвующих в праздничном вечере. На сцены выйдут: Полина Гагарина, Григорий Лепс, Зара, Николай Носков, Сергей Лазарев, Валерия, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, IVAN, группа «Земляне» и многие другие артисты.
Хедлайнер - SHAMAN.
- Это будет самый душевный концерт в преддверии 23 февраля. Прозвучат песни, которые знают все, и артисты будут петь их вместе с залом, - говорит организатор концерта Юлия Школенко. - В плейлист войдут: «Трава у дома», «Кукушка», «Я не боюсь», «На меньшее я не согласен», «Ты одна, ты такая», «Рюмка водки» и композиция «Встанем». Многие артисты на новых концертах поют новые хиты, на нашем концерте будет максимальная концентрация любимых песен в исполнении любимых артистов.
Ведущими концерта «Для настоящих мужчин!» станут Мария Ситтель и Валдис Пельш. Концерт организует Фонд «Женщины России».
Кроме того, в этот вечер сюрприз ждет и любителей спорта: на «ЦСКА Арене» будет презентован проект документального сериала «Локомотив». Чемпионы наших сердец».
«ЦСКА Арена»,
м. «ЗИЛ», «Автозаводская»,
ул. Автозаводская, 23А.
22 февраля, 19.00.
Цена билетов:
2500 - 7000 руб.
Все подробности - на официальном сайте проекта, SHAMAN, Гагарина, Лепс и другие знаменитости выступят в концерте «Для настоящих мужчин!»