Звездный десант на «ЦСКА Арене»

Полина Гагарина Фото: "КП" Архив

На арене появятся сразу три сцены. Первая - для выступления живых коллективов с инструментами. Вторая - центральная сцена с обзором 360 градусов и огромным напольным экраном. Над ней 6 парящих экранов, на которых будет идти трансляция крупных планов и специально подготовленной графики. Кроме того, зрителей ждут масштабные спецэффекты. Увидеть все это на стадионе ЦСКА 22 февраля смогут 13 тысяч зрителей!

Впечатлит и количество звезд, участвующих в праздничном вечере. На сцены выйдут: Полина Гагарина, Григорий Лепс, Зара, Николай Носков, Сергей Лазарев, Валерия, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, IVAN, группа «Земляне» и многие другие артисты.

Хедлайнер - SHAMAN.

- Это будет самый душевный концерт в преддверии 23 февраля. Прозвучат песни, которые знают все, и артисты будут петь их вместе с залом, - говорит организатор концерта Юлия Школенко. - В плейлист войдут: «Трава у дома», «Кукушка», «Я не боюсь», «На меньшее я не согласен», «Ты одна, ты такая», «Рюмка водки» и композиция «Встанем». Многие артисты на новых концертах поют новые хиты, на нашем концерте будет максимальная концентрация любимых песен в исполнении любимых артистов.

Ведущими концерта «Для настоящих мужчин!» станут Мария Ситтель и Валдис Пельш. Концерт организует Фонд «Женщины России».

Кроме того, в этот вечер сюрприз ждет и любителей спорта: на «ЦСКА Арене» будет презентован проект документального сериала «Локомотив». Чемпионы наших сердец».

«ЦСКА Арена»,

м. «ЗИЛ», «Автозаводская»,

ул. Автозаводская, 23А.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов:

2500 - 7000 руб.

Все подробности - на официальном сайте проекта, SHAMAN, Гагарина, Лепс и другие знаменитости выступят в концерте «Для настоящих мужчин!»